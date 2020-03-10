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口罩2.0先分裝再配送超商 實名制個資依法使用

中央社 / 台北10日電
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成重要防疫物資。圖／北市府提供
新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，口罩成重要防疫物資。圖／北市府提供

防疫口罩12日起可線上預購，擔任疫情指揮中心物資組長的經濟部次長王美花今天說，口罩先在物流中心分裝再送4大超商供貨；指揮官陳時中強調，涉及的個資皆依法處理。

口罩實名制2.0將上路，中央流行疫情指揮中心今天在媒體簡報公布，民眾12日開始可網路預購、超商取貨，網購試營運只限成人口罩。有媒體提問口罩若是在超商包裝，店員若一時忽略清潔恐有疑慮。

王美花表示，指揮中心與4大超商聯繫的結果，皆建議在物流中心就將口罩分裝包好，再配送至各點，屆時會這樣作業。

有媒體提問口罩實名制的個資是否依照個人資料保護法第11條內文，個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，應主動或依當事人之請求，刪除、停止處理或利用該個人資料。

指揮官、衛福部長陳時中表示，相關個資會按照法律來處理，不過特別條例也授予指揮中心應變的權限。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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