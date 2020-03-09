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口罩實名制改網購超便利？網點破「一大漏洞」：不太建議

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情發燒，為了有效分配物資，我國政府推出「口罩實名制2.0」，但作法卻引發網友反應兩極。 圖／本報系資料照
新冠肺炎疫情發燒，為了有效分配物資，我國政府推出「口罩實名制2.0」，但作法卻引發網友反應兩極。 圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情發燒，為了有效分配物資，我國政府從2月6日開始推出「口罩實名制」政策，而為了讓口罩更有效率的出售，行政院於今（9）日宣布啟動「口罩實名制2.0」，，將採網路預購並到超商取貨，指揮官陳時中表示，此方法有利於平常較沒時間排隊的上班族，不過卻引發網友反應兩極。

近期因應疫情，我國口罩產量持續上升，即使如此，因為口罩目前需使用自然人憑證或健保卡到藥局排隊購買，不少民眾因為要上班根本沒時間去排隊購買口罩，於是行政院在今日決定推出「口罩實名制2.0」，採取網路販售並到超商取貨的方式，希望能解決上班族的困擾。

此消息一出，馬上引發PTT網友反應兩極，有人認為光是負擔運費就會讓口罩單價變高，「3片加上運費跟平台服務費，單價會上升不少」、「搞網路個別配送，口罩15運費60，不太建議」、「運費是個問題，比口罩還貴了吧」，不過也有網友認為就跟平常網購一樣，花運費省去排隊時間很合理，「不是有很多上班族嫌時間不友善，這個就是省去排隊時間成本，轉嫁到運費成本啊」、「很好啊，不想排的就花點錢網購吧！」、「買網購運費都能吞了，這個問題還用問嗎？金錢換時間囉」。

至於運費金額，中央流行疫情指揮中心表示，民眾網購口罩的物流費規劃自行負擔，但不會比口罩貴。而口罩實名制2.0確切作業需待行政院長蘇貞昌與專家討論後才會定案，若順利預計周四（3月12日）實施。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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