她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾為了自保紛紛戴起口罩，造成口罩供不應求，即使行政院推出「口罩實名制」措施因應，但仍有民眾還是買不到口罩。對此，不少人會使用「口罩套」來延長口罩壽命，認為既環保又可以增長醫療口罩的使用時間。不過一名女網友昨（8）日在爆廢公社中PO文表示，她認為口罩套相當難用，而且戴起來超級悶，於是就詢問廣大網友「有人跟我一樣感覺嗎？」

原PO在文中提到，她日前去菜市場買了3個口罩套，想說可以延長口罩壽命，就可以不用每天更換口罩，沒想到將之套在口罩外面戴上後，感覺超悶超不舒服，過沒多久這3個口罩套就被原PO「打入冷宮」，更無奈直呼「口罩套還真不便宜，但純屬個人感覺不好用」。

PO文一出後，隨即引來網友們熱議，許多有經驗的網友紛紛回應，「我也超嫌棄用口罩套的，寧願每天換口罩也不要用，因為真的非常難呼吸」、「我覺得不實用，而且現在口罩應該變好買了，當初都是恐慌造成流行，其實現在滿少人戴口罩了」「真的戴起來超悶熱，很不舒服」、「太悶了，有點吸不到空氣，而且走路會喘，所以還是單戴口罩就好」、「醫生不是說口罩套沒辦法保護口罩嗎？病毒還是一樣會附著在口罩上」、「真的會先被悶死，不要買根本浪費錢」。

不過也有網友認為其實重點是挑對「材質」，並指出口罩套不透氣的原因在於「布料」，「用二重紗布就比較不悶熱，這個看起來是棉的材質，所以會比較不透氣」、「選進口布二重紗會舒服許多」、「其實根本是材質問題，二重紗我戴會鼻子癢癢，所以最好是選40支和60支純棉會比較好」、「我覺得其實滿好用的欸，我是選紗跟純棉合做的，戴起來完全不悶，很舒適啊」。

但醫師強調，像是醫護、防疫等第一線檢疫人員，容易有接觸病患體液、口沫的風險，所以千萬不要使用口罩套。若一般人排不到口罩，又想延長口罩壽命，口罩套是不錯的選擇，但還是建議要每天清洗，才能避免污染一般外科口罩。