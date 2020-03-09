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口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

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口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

中央社 / 台北9日電
口罩實名制2.0即將上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經確定開放網路訂購，對無法排隊的上班族來說比較方便。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
口罩實名制2.0即將上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經確定開放網路訂購，對無法排隊的上班族來說比較方便。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

行政院今天決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨。中央流行疫情指揮中心表示，民眾網購口罩的物流費規劃自行負擔，但不會比口罩貴。

行政院今天決定口罩實名制2.0將採網路預購、超商取貨模式。中央流行疫情指揮中心召開記者會，指揮官陳時中表示，開放網路購買有助於平常較沒時間排隊的上班族，取貨地點除了超商外，其他地點也會考慮，至於民眾購買口罩的物流費用，規劃自行負擔。

陳時中表示，口罩實名制2.0開放網路購買，希望能夠讓不容易排隊的人，能有機會更方便買到口罩，大家也不用再那麼辛苦排隊，現行口罩實名制讓藥局人員承受很大壓力，因此實名制2.0希望以不增加藥局人員壓力為方向。

醫療整備官羅一鈞指出，目前醫用口罩產能持續提升，本週預估每天920萬片，下週可達每天1000萬片；現在社會對口罩需求依然存在，才研議新的通路讓民眾更容易買到，也保留足夠的量給醫療院所，而特教學生因為相對較弱勢，將由教育部直接撥口罩給特教學校。

對於口罩實名制2.0，羅一鈞指出，相關技術團隊今天將進行壓力測試，包含大量民眾上線時，是否會出現當機狀況等；此外，是否比照報稅方式，在家使用讀卡機或以自然人憑證等購買方式也在討論中，最快明天會宣布，而物流費用由民眾自行負擔，但不會比口罩貴。

羅一鈞提到，現在每個住院病患每天有2片口罩可提供給陪病家屬或看護，陪病者向病房登記就可索取口罩；至於無健保卡、居留證的移工，無法透過實名制購買口罩，勞動部正在研議其他方式，例如由移工關懷團體代購口罩。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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