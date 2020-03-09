「口罩地圖是照妖鏡」 藥師心寒不發號碼牌：要請長輩久站了

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的口罩短缺問題，台灣以實名制販售搭配口罩地圖查詢餘額的政策，讓許多國家相當推崇。不過卻有不少藥師認為口罩地圖反而帶來困擾，讓他們的貼心變成自找麻煩，心寒之餘只好讓民眾自行「排好排滿」。

口罩實名制施行以來，在藥房排隊成為全民運動，相對的累壞了不少藥師。對許多藥師來說，最麻煩的不是賣口罩這件事，而是要應付上門逼問為何沒得買的不理性民眾。

臉書粉專「藥局大小事」貼出了一家藥局的無奈心聲。該藥局表示，為了體恤年長者和無暇排隊的民眾，原本訂出的規則是上午9點先發號碼牌，體力無法負荷或等不到口罩開賣的人可以當天找其他時間來領取，但時常遇到有人拿著口罩地圖上門，質問為何查得到存量現場卻買不到，即使說明規則也不聽，甚至質疑號碼牌發放不公而謾罵，讓藥師苦不堪言。

該藥局因此決定停止發放號碼牌，「各位長輩不好意思，要麻煩你們從頭站到尾了；各位事務繁忙的朋友，要麻煩你們放下手邊的工作，來等待了」。

此貼文讓不少同業心有戚戚焉，「早就不發號碼牌了」、「口罩地圖是照妖鏡來著」、「15元就可以看到了好多人面獸心」、「我們好像是理所當然的要被消費，還有客人很不客氣說這工作很簡單」，也有藥師遇到民眾霸佔調劑台前位置攝影，說要監督是否暗槓口罩。

有一開始就選擇不發號碼牌的藥局表示，他們每天固定時間開賣，大約1小時賣完後，把完售牌子掛出去，就能擋掉一部分詢問的民眾，只需回答少部分無視牌子的人。但也有藥師無奈的說，「就算沒發號碼牌，開門一小時就賣光了，還是會有人質疑我們不可能這麼快賣完。」