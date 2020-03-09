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口罩實名制2.0周四上路 增加網路預售

聯合報 / 記者賴于榛林宛諭／連線報導
為購買口罩，許多藥局湧現排隊人潮，行政院提出口罩實名制2.0版，規畫網購，希望民眾輕鬆買到口罩。 記者季相儒／攝影
為購買口罩，許多藥局湧現排隊人潮，行政院提出口罩實名制2.0版，規畫網購，希望民眾輕鬆買到口罩。 記者季相儒／攝影

行政院本周將推出口罩實名制2.0版，縮減每日口罩銷售量在五成以下藥局的配給，將多餘的配額改透過網路管道「預售」，但考量個資保護，將排除由一般購物網站販售，而其他藥局不會增加配額，避免加重負擔。最快今天就會定案，周四正式實施，盼讓平日無法排隊的上班族多些機會取得口罩。

媒體問及「口罩實名制2.0」方案內容及如何實施？陳時中說，相關方式還在研議中，希望讓需要的人能夠更快速、確實地拿到口罩，並減少排隊時間，預計周一或周二向大眾說明。

此外，有不少縣市反映口罩販售呈現城鄉差距，有些鄉鎮市中心藥局成人口罩常一下子就賣光，偏鄉地區口罩則累積不少庫存，彰化縣全縣藥局成人口罩庫存量十六萬六千多片，兒童四十萬片。衛生局長葉彥伯表示，口罩由中央統一配送，地方難以分配調度，建議中央可考慮下放縣市政府調度配送權，會更符合在地需求。

口罩實名制上路至今逾一個月，買不到口罩的聲浪還是存在，政院官員指出，現行口罩的熱門、冷門銷售點，銷量有落差，部分藥局天天賣完，但有也些銷售點的庫存口罩超過千片，兒童口罩與成人口罩的銷售情況也有出入，因此，行政院改變作法，要讓販賣方式虛實並行。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，會有實名制2.0（即透過網路預售）的想法，第一是因為口罩產量的確有增加，第二則是過去這段時間透過健保卡數據，以及其他資料、民眾反映等交叉比對後，可以知道上班族平日購買的比率低，因此才調整，希望讓平日買不到的民眾，也都有多些機會取得口罩。

政院官員指出，「口罩實名制2.0」規畫將目前口罩銷售量在五成以下的藥局口罩配額，轉往網路販售，同時為了避免增加熱門銷售藥局的負擔，每日銷售量達五成的藥局，將不會增加配給量。不過，Kolas也表示，藥局有剩下口罩，究竟是因為飽和，還是因為該買的人買不到，目前還在分析數據當中。

官員表示，實名制2.0待行政院長蘇貞昌今天主持的會議與專家討論後才會定案，如果今天順利拍板，預計周四實施。

據了解，經濟部每日口罩產能是否今天就能達到千萬片，也是一大參考關鍵。

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