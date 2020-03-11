這些病毒用再多酒精都殺不死！酒精非萬能 洗手才是王道

【作者：徐嘉賢（黑眼圈奶爸Dr.）】

奶爸Dr.最近發現在門診裡面，病毒型腸胃炎有增加的趨勢。理論上大家最近這麼注意個人衛生（至少一半的民眾都有戴口罩），應該很多傳染病都會下降才對。

一般感冒以及流感的個案確實減少。但是最近一週門診卻出現不少上吐下瀉發燒的民眾，而且一來就是兩三個全家人一起報到。這可能代表著些什麼呢？

諾羅病毒的結構不帶有封套，酒精是沒辦法抑制他的。

所以呼籲一下，請別只顧著「酒精可以消毒冠狀病毒」，以致於太過依賴酒精，卻忘了「洗手才是王道」的根本。

顧此失彼的後果，就很可能出現排擠效應，病毒型腸胃炎就慢慢增加了。

另外也請大家別忘了，現在已經進入春天，根據以往的經驗，腸病毒大約就是在這個時候慢慢會開始出現。而酒精也同樣是無法抑制他的。

新型冠狀病毒固然要預防，但是也請大家不要忽略其他在我們身邊更靠近的病毒/細菌的存在。

請不要大家嫌我囉唆：多洗手，而且要用肥皂搓20秒以上。

酒精消毒是在「沒辦法洗手的狀況下」使用的替代，並非放在第一位。

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