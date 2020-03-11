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用哪罐可以有效對抗病毒？2020年除菌噴霧劑一張圖比較

聯合新聞網 / BabyHome

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

新型冠狀病毒自2019年12月傳出案例後，疫情迅速在中國擴散，並蔓延到世界許多國家，身處隔壁的台灣當然無法倖免（哭）。

由於新冠病毒疫情持續升溫，大家恐慌加上繃緊神經後，開始戴口罩和勤洗手之外，同時開始搶購物資，從一開始瘋搶口罩，搶到沒貨之後，目前政府推行實名制購買，至少每人一周還可以買兩個。接著是消毒酒精，也是到「一瓶難求」的程度，最後帶動相關消毒產品及漂白水都賣到缺貨。

因為上述狀況，阿包醫生之前寫的文章~「除菌噴霧劑大比較」最近瀏覽數激增，再加上上次更新已經兩年前，所以今天是該做些更新微調了...

比較表內容調整說明：

1. 加入最常使用的酒精類乾洗手

2. 刪除相同或類似成分的廠牌，擇一納入比較

3. 新增對抗病毒效果。由於新冠病毒才出現不到三個月，廠商也無法馬上提供實驗數據來證明效果，所以除了75%酒精之外（因為官方證實有效），我都標示為「尚待確認」，但就新冠病毒的結構特性，應該很好殺死！

4. 並非每項產品我都使用過，目前也沒有業配合作，純粹幫大家整理而已！

5. 沒有納入比較的廠牌不表示不好，只是消毒市場非常競爭，廠牌更新速度很快，甚至一些廠牌已退出市場，所以我就選擇幾項不同成分的產品來比較...

重點再提醒

大部分的抗菌噴霧廠商建議使用在物體表面，而不是噴在皮膚上！因為目前這類消毒產品沒有正式規範，產品當中的主成份或添加物，對於皮膚可能造成刺激，甚至對於仍會吃手的寶包，還有誤食的風險！

如何使用請爸媽自行斟酌，也別抱持「這罐在手，百病不侵」的觀念，雖然它們都可能協助消毒，但最重要是不斷提醒孩子多洗手！

正確的洗手方式是在手心、手背、指縫、指尖、拳頭、虎口等處使用肥皂或洗手乳依序搓揉起泡，之後再用水沖洗乾淨，搓揉沖洗過程至少要維持30秒以上，才能達到真正清潔衛生的效果。

此外，想省錢又不嫌麻煩的爸媽，可自行調配稀釋漂白水做環境的清潔與消毒唷！

用正確的方法洗手及適當的環境清清潔能有效地防止感染及傳播傳染病。在嚴峻的新冠病毒疫情之下，大家一定要保重、要健康！

#乾洗手絕對不能取代正確洗手唷~

【延伸閱讀】

這些病毒用再多酒精都殺不死！酒精非萬能，洗手才是王道

防疫洗手懶人包：何時洗？怎樣洗？該注意哪些重點？

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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