時間軸圖看全世界禁口罩時間 網友讚嘆：台灣領先好多

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持續蔓延，從1月中疫情爆發後，台灣的防疫應變能力，一直都受到讚賞，尤其當初政府早在1月24日時當機立斷的「禁止口罩出口」，當時還引起不少爭議，現在有粉專貼出一張「各國口罩出口限制時間點」，網友直呼「台灣領先世界這麼多」、「政府團隊堪稱世界第一」。

臉書「打馬悍將粉絲團」將各國防疫口罩出國政策製成一張圖，按照時間排序，台灣1月24日在國際疫情還未大爆發前，就已經限制口罩出口，接著是泰國2月4日、韓國2月26日、俄羅斯3月4日，若比上最新禁止出口的的俄羅斯，台灣等同領先了一個月的時間，因為短期間內疫情爆發，口罩供不應求，各地也出現搶口罩的情況。

網友紛紛大讚「蔡英文總統帶領的政府團隊堪稱世界第一！謝謝你們以為所有在前線的防疫醫療人員」、「天佑台灣」、「原來台灣領先世界這麼多！」、「之前的票從沒當選過，但這次是我這輩子做對又感到驕傲的一件事！」、「貼切到不能再貼切不過了！」。

除了圖表列的國家之外，法國、德國也分別在3、4日下令禁止包括口罩、防護衣及手套等等的醫療防護用品出口到海外，確保醫護人員和民眾有足夠的資源能因應肺炎病毒延燒。

而中央流行指揮中心日前宣布，由於口罩產能加，從今天起口罩實名制銷售數量，調整為成人口罩每七天可購買三片；兒童口罩調整為每七天可買五片，其他規則不變。對於兒童口罩過剩，成人口罩卻普遍不夠的情形，未來是否會有調整？指揮中心監測應變官莊人祥說，口罩實名制成人數量調整，將視口罩產能增加情形再評估。