口罩產能增加 兒童口罩累積剩781萬片

由於口罩產能增加，口罩實名制的銷售數量，自今日起調整為成人口罩每七天可購買兩片，提升為三片；兒童口罩則為調整為每七天可買五片，其他規則不變。

不過從日前指揮中心記者會上可得知，兒童口罩有明顯剩餘跡象。指揮中心監測應變官莊人祥今表示，口罩實名制部分，兒童的確有剩；從2月6日至3月4日統計，兒童口罩累積配送量2079萬9600片，累積銷售1298萬7902片，剩餘781萬2598片。對於各地藥局的兒童口罩剩很多，成人口罩卻普遍不夠的情形，未來是否會有調整？莊人祥說，口罩實名制成人數量調整，將視口罩產能增加情形再評估。

新冠肺炎部分，台灣已累積42例個案，但案34醫院內部感染，該群聚事件已陸續累計七名確診者，至今仍有接觸者待採檢。