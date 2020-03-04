民眾排買口罩超不耐煩 直嗆藥師「時間就是金錢」

有藥師在網路上指出，近日有位民眾到藥局買口罩，但因為健保口罩購買系統連線持續發生當機的問題，因此民眾稍等一下，沒想到當下竟然遭對方嗆：「時間就是金錢」，讓藥師氣喊：「做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

有藥師在「藥局大小事」發出一段監視器錄影畫面，一名到藥局購買口罩的民眾在給了健保卡後，藥師先是請他放10元到櫃台的桶子裡並稍等，但因遇到口罩購買系統當機的緣故，加長了等待時間。

這時民眾見隔壁櫃台已有3個客人領完口罩，便露出不耐煩的神情，藥師發現後也請對方「不要急」，結果就遭他嗆聲：「時間就是金錢」，讓藥師當下氣憤回：「那就不要來排隊」。

而後這名民眾在離開藥局時還在門口大聲強調，「我只是說時間就是金錢，沒有錯！」，並指藥師服務態度不好並說：「你不高興你不要做！你不高興服務你不要服務，不要把怨氣帶給別人」。

事後這名藥師也表示，目前已幫政府發放了幾千份口罩，平時準備口罩也付出許多時間和精力，但這一毛錢也沒有，而面對這名民眾的行為，藥師直言：「付出的時間不是錢嗎？忙都忙翻了妳還要求態度？」他也說：「口罩實名制做20幾天了，還是有不理性的民眾在糟蹋為民服務的藥師，難道做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

文章一出，網友紛紛留言表示，「真的是不懂感恩」、「全臺藥師藥生藥助及工作人員真的辛苦了」、「領的不爽可以不要領，沒人強迫妳」、「大家都在等，等一下下是會怎樣」。