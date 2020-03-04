快訊

拒當「父母官」：政府勞動者也要正常工時與健康

民眾排買口罩超不耐煩 直嗆藥師「時間就是金錢」

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾買口罩等太久狂嗆藥師。圖片來源／<a href=臉書" title="民眾買口罩等太久狂嗆藥師。圖片來源／臉書">
民眾買口罩等太久狂嗆藥師。圖片來源／臉書

有藥師在網路上指出，近日有位民眾到藥局買口罩，但因為健保口罩購買系統連線持續發生當機的問題，因此民眾稍等一下，沒想到當下竟然遭對方嗆：「時間就是金錢」，讓藥師氣喊：「做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

有藥師在「藥局大小事」發出一段監視器錄影畫面，一名到藥局購買口罩的民眾在給了健保卡後，藥師先是請他放10元到櫃台的桶子裡並稍等，但因遇到口罩購買系統當機的緣故，加長了等待時間。

這時民眾見隔壁櫃台已有3個客人領完口罩，便露出不耐煩的神情，藥師發現後也請對方「不要急」，結果就遭他嗆聲：「時間就是金錢」，讓藥師當下氣憤回：「那就不要來排隊」。

而後這名民眾在離開藥局時還在門口大聲強調，「我只是說時間就是金錢，沒有錯！」，並指藥師服務態度不好並說：「你不高興你不要做！你不高興服務你不要服務，不要把怨氣帶給別人」。

事後這名藥師也表示，目前已幫政府發放了幾千份口罩，平時準備口罩也付出許多時間和精力，但這一毛錢也沒有，而面對這名民眾的行為，藥師直言：「付出的時間不是錢嗎？忙都忙翻了妳還要求態度？」他也說：「口罩實名制做20幾天了，還是有不理性的民眾在糟蹋為民服務的藥師，難道做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

文章一出，網友紛紛留言表示，「真的是不懂感恩」、「全臺藥師藥生藥助及工作人員真的辛苦了」、「領的不爽可以不要領，沒人強迫妳」、「大家都在等，等一下下是會怎樣」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

日媒讚賞台灣防疫「神對應」 安倍停課政策看出差異

陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

他花萬元買400片日本口罩 網一看關鍵詞超傻眼

醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

相關新聞

不只消毒保健品瘋搶 即時料理、電玩、健身器材…銷量逆勢翻漲

三大類台廠逆勢受惠疫情商機，最明顯的正是各式防疫類產品。這類產品中，除了各界瘋狂搶購的口罩、酒精、乾洗手外，平時擺放在餐廳、百貨等公共場所出入口、常被消費者忽略的手部自動感應消毒器，如今搖身一變成為一大熱門商品。

民眾排買口罩超不耐煩 直嗆藥師「時間就是金錢」

有藥師在網路上指出，近日有位民眾到藥局買口罩，但因為健保口罩購買系統連線持續發生當機的問題，因此民眾稍等一下，沒想到當下竟然遭對方嗆：「時間就是金錢」，讓藥師氣喊：「做功德還要累死藥師才甘願嗎？」

60條口罩產線本週全數交機 3月中日產千萬片

口罩國家隊不眠不休投入產線建置，交機與安裝時間從半年大幅度縮減到1個月內。據了解，60台新口罩機已經完成48台，最後12...

新冠肺炎防疫優先 經部：明公告管制額溫槍出口

額溫槍確定將管制出口！經濟部次長王美花表示，國內額溫槍廠商出口訂單多來自於中國大陸，為保障國內防疫需求，預計於明（4）日...

藥局賣口罩忙翻 那些年藥局曾經為我們做過的事

台南市藥師公會理事長吳振名表示，這次的口罩實名制讓大家注意到社區藥局的功能，但事實上台灣近年社區藥局的成長緩慢，主要是醫...

防業者哄抬防疫物資 公平會：依法嚴懲不寬貸

對於新冠病毒疫情所引發防疫物資缺貨及價格上漲狀況，公平會主委黃美瑛今天說，已至各相關通路調查，一經查獲業者有合議調漲行為...

額溫槍 明起管制出口到月底

額溫槍明（五）日將管制出口，經濟部次長王美花表示，由於國內額溫槍需求大於供給，出口訂單多來自於中國大陸，為保障國內防疫需求，今天將公告五日起針對額溫槍管制出口，期限到本月底為止。

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，導致台灣鬧口罩荒，政府因此宣布實施口罩實名制，限制一周採買數量，隨著口罩產量提升，口罩購買片數也跟著放寬，就有民眾好奇詢問，「如果廢除口罩實名制，台人還會瘋狂囤貨嗎？」貼文引發網友熱烈討論。

驚見全聯防疫小物手刀買下 價格讓網友猶豫「該買嗎」

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，口罩、酒精消毒水等防疫物資大缺貨，一位民眾在全聯賣場驚見一項防疫產品，開心的立刻買下並PO文分享。但一個關鍵數字，買與不買引發網友熱烈討論。

經濟部發布「會動的長輩圖」 口罩機台本周全數完工

經濟部表示，目前口罩機器產線正在最後趕工中，預計本周會全部完工出貨。並將挑戰在本周就能衝上每日平均820萬片口罩的產能。

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

熱門新聞

影／貪食蛇誤食送醫 竟從口中拉出一整條浴巾

這些人要注意了 得流感可能比得新冠肺炎更要命

驚見全聯防疫小物手刀買下 價格讓網友猶豫「該買嗎」

劉真等待心臟移植 醫生點出手術成功關鍵

口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

未來一周乍暖還寒 吳德榮：尤其周六起一日一變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。