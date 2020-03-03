口罩產量提升能廢除實名制？ 網一面倒：恐惡夢重演

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，導致台灣鬧口罩荒，政府因此宣布實施口罩實名制，限制一周採買數量，隨著口罩產量提升，口罩購買片數也跟著放寬，就有民眾好奇詢問，「如果廢除口罩實名制，台人還會瘋狂囤貨嗎？」貼文引發網友熱烈討論。

行政院副院長陳其邁昨（2）日指出，國內口罩徵用產能持續提升，本周口罩預估產能將達到每日平均820萬片，因此自3月5日起，調整成人口罩增為七天三片、兒童口罩增為七天五片。

對此，有民眾在PTT發文表示，假設口罩產量持續上升，廠商供貨無慮，於是政府宣布廢除口罩實名制，那台灣人民會記取教訓不會有瘋狂囤貨的狀況嗎？

問題一出，網友們一致認為會惡夢重演，「大家只會囤好囤滿」、「SARS後有人囤一堆口罩，放好幾年都沒用」、「回歸市場機制就是會有預期心理」、「實名制到現在還是要排隊買口罩，如果廢除那還得了」、「不要考驗台灣人的自私個性，生產再多都不夠」、「衛生紙這種都能掃光囤貨，你還指望保命口罩不被囤貨？」