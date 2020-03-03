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驚見全聯防疫小物手刀買下 價格讓網友猶豫「該買嗎」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在全聯買到酒精消毒水，開心PO文分享網友。圖擷自<a href=https://www.facebook.com/groups/2457165584551249/permalink/2583581711909635/ target=我愛全聯-好物老實説粉紅團" title="網友在全聯買到酒精消毒水，開心PO文分享網友。圖擷自我愛全聯-好物老實説粉紅團">
網友在全聯買到酒精消毒水，開心PO文分享網友。圖擷自我愛全聯-好物老實説粉紅團

新冠肺炎COVID-19）疫情全球延燒，口罩酒精消毒水等防疫物資大缺貨，一位民眾在全聯賣場驚見一項防疫產品，開心的立刻買下並PO文分享。但一個關鍵數字，買與不買引發網友熱烈討論。

一名網友在《我愛全聯-好物老實說》PO文寫道，為了防範新冠肺炎，到處都買不到酒精，竟然在全聯賣場看到一款含75%酒精的乾洗手產品，強調可形成保護膜、防護力UP，當然立刻買下，直呼開心。

貼文引發熱烈討論，這項防疫產品容量約90ml，售價要105元，許多網友覺得「價格很可怕」、「很多人看到都直接放回去」，也有網友原本對售價很猶務，在看了原PO貼文後立馬衝去買，認為「105可以接受啦」、「一瓶可用那麼多次」，此時疫情嚴峻時期，「不用去超商跟人搶…值得」、「家裡小朋友多…咬著牙頭也不回帶5瓶去結帳」。

對於酒精防疫物品售價偏高，有網友認為次氯酸水還比較好用，可以自備瓶子到有供應的加水站購買，不必網購傷荷包，但對於次氯酸水的使用也有許多需要注意的地方，要避免病毒感染，最基本的就是勤洗手、保持衛生清潔。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精

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