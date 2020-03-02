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口罩配購增為3片 陳時中否認院內感染

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中2日宣佈，口罩配購量從每個禮拜2片提升為3片。（photo by 施凱文/台灣醒報）
疫情中心指揮官陳時中2日宣佈，口罩配購量從每個禮拜2片提升為3片。（photo by 施凱文/台灣醒報）

口罩供應量再提升，確診再添1例！中央疫情中心指揮官陳時中2日宣佈，口罩配購量從每個禮拜2片提升為3片、兒童口罩則增加至5片。至於新增的第41例為未確診感染源案34的女兒，陳時中說，「無爆發院內感染，但疫區及醫療場所都是很危險的地方，請大家避免前往。」

增加口罩配送量

「目前口罩產量已達每日820萬片。」中央流行疫情中心指揮官陳時中2日表示，將調整各據點的口罩配給量，從原本的400片增加至600片，他說：「我們認為口罩供應會持續穩定，因此更改原本的7天2片增加為7天3片，兒童口罩從7天4片增加至5片，未來各級學校可能會有比較大的需求。」

陳時中也同時公佈國內確診案例則再增1例，為案34的女兒，於照顧期間感染該病毒。他話鋒一轉表示，已公佈的疫區、大型活動及長程飛機都是「危險區域」，應提高自身防護，而醫院也是風險高的地方，因此不論去探病或是陪病，非必要都盡量減少，「沒事到急診的習慣也要改。」

無院內感染？

有媒體詢問，在同一所醫院治療的案24及34的感染源都還未查明，現在又新增1親屬接觸者確診，質疑是否該院已爆發院內感染？陳時中強調，如果管控沒做好，早已爆發院內感染，醫院相關的處置都很嚴謹，他說：「個人及環境的衛生才是真正大家要注意的。」呼籲大家別輕易相信沒有根據的說法。

日前有學者提出通勤分流及活動規劃須拉開1公尺距離的建議，陳時中回應，正在研擬修訂集會型態，並表示疫情其實不會那麼容易感染。對於醫護人員遭歧視的狀況，他最後強調，「社會大眾還是對醫護人員頗為尊重，但隨時有情況可以向中心舉報。」

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