醫質疑口罩變薄 網友剪開檢查見這關鍵喊沒事

日前有醫師指出政府徵用口罩工廠後，口罩變薄而且價格也比以往貴，對此指揮中心表示，目前口罩分為2種，但在預防飛沫傳染皆有相同的效果，而網友也將口罩剪開檢查後說「沒事，裡面是三層」。

中央疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞1日針對口罩問題回應，口罩有2種分別為「一般醫用口罩」和「外科手術口罩」，後者則是多了防止血液穿透性，但2種口罩在微生物的阻絕和預防傳染的功效上，皆有符合食藥署規範的標準，並不會影響防止飛沫傳染的效果。

至於目前醫護人員認為口罩較薄的原因，羅一鈞說，目前外科手術口罩的數量仍不及一般醫用口罩，而醫護平時習慣配戴外科手術口罩，因此在近期轉為使用一般醫用口罩才會覺得口罩變薄。

羅一鈞也表示，目前醫院所配給的口罩已補足到30天，達100％安全準備量，而N95和防護衣數量則達85%，用以因應長期抗疫作戰所需物資，此外因口罩產量持續增加，接下來也會逐漸增加供應，預估到了3月中產能達到一天1000萬片後，外科口罩產能就可達1天300萬片，屆時就能供醫療院所充裕使用。

另外，網友海人也為此作出2種口罩功能的圖表懶人包，並在文章底下貼出口罩剪開的照片表示，「有朋友剪開感覺很薄的口罩，其實裡面依然是三層喔」，其他網友也說，「我爸也剪過，沒事沒事就是三層」、「那種超薄的卡通圖案幼兒立體口罩剪開來也是三層」。