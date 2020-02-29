口罩套夯 單日賣萬件

新冠肺炎疫情，宅經濟熱，撇除防疫和清潔用品，博客來和momo購物網的十大熱銷商品中，像是護手霜、蜂膠、精油、紫外線消毒3C小物、維他命，就連「保溫瓶」都是熱銷商品；其中博客來的「口罩套」更創下單日熱銷萬件的成績，就連「桌遊」都榜上有名。

博客來表示，因新冠肺炎疫情升溫，也影響消費者購買行為，2月是開學、開工用品的高峰期，除了洗手乳、乾洗手買氣持續攀升外；口罩購買新制上路後，消費者除了排隊買口罩外，可替換、用來延長口罩壽命的「口罩套」，更是供不應求，在這波疫情創下單日熱銷萬件的佳績

另外，紫外線消毒用品銷量爆增八倍之外，同時也帶旺除濕機、空氣清淨機熱銷，比去年同期成長30%以上。