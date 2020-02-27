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全聯開賣台糖75%酒精 網友看實體：還以為是解酒液

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買到台糖防疫期間清潔專用75%酒精的50ml包裝，直呼長的很像解酒液。 圖／我愛全聯-好物老實説
網友買到台糖防疫期間清潔專用75%酒精的50ml包裝，直呼長的很像解酒液。 圖／我愛全聯-好物老實説

疫情持續延燒，為提供消費者防疫需求，全聯福利中心今天起於全台門市開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」，每人限購乙瓶，民眾早上實際到店裡購買發現，小瓶50ml的包裝「長的超像解酒液」，引起許多網友討論。

網友稍早在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文說「買到了(台糖防疫期間清潔專用75%酒精)，我還以為是解酒液」，網友看到也紛紛附和「小心勿誤喝啊」、「剛剛也買到了～完全不用排」、「小小一瓶，好可愛！」、「早上看到了，實在太小瓶，沒有買」但也有人認為「太像了，危險」、「會不會有老人家眼睛濛霧或不識字的，只認瓶身以為是感冒糖漿或解酒液，然後就誤食了」。

台糖防疫期間清潔專用75%酒精於今日早上限量開賣，提供50ml與350ml兩種款式，售價分別為28元、45元，每人限購乙瓶。直接用於手中搓揉即可達到抗菌效果，溫和不殘留，使用後可直接取用食物，免再稀釋即可殺菌，可使用於不方便洗手時，用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所，以及如廁前後都要記得清潔雙手。

另外台糖酒精擦隨身包（10抽）第二批再度加碼供應六萬包，將於明天(28日)陸續在各家門市供貨販售，售價24元，數量有限，皆以現場貨量為準，售完為止。

有人也拿台酒75％酒精300ML的來比對。 圖／我愛全聯-好物老實説
有人也拿台酒75％酒精300ML的來比對。 圖／我愛全聯-好物老實説

酒精 2019新型冠狀病毒 新冠肺炎 全聯 台糖

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