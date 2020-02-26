實名制口罩排隊仍買不到 他提免排隊方法「跪求實行」

目前口罩是以健保卡實名制方式購買，但仍有人排隊還是無法買到，對此就有民眾提出「線上訂購，運費自付」的方式來改善，不過網友認為，多元與分流的購買方式都能考慮，但產量不夠也難運作。

有位民眾在「mobile01」發文直說，「實名制排隊，很多人還是無法買到」，因此他對目前情況提出其他作法，像是改成線上訂購的方式，而原本藥局的管道仍然可以開放讓民眾現場實名購買。

原po也進一步說明線上購買口罩作法。他指出以讀卡機讀取健保卡作認證，並限制一個月購買10片，而運費的部分則由消費者自己負擔，至於出貨順序以訂購時間依序出貨。原po認為，這樣的做法既然可以避免藥局負荷過重，也可以讓沒時間去排隊的人買到口罩。

文章一出，就有網友說，多元購買口罩的方案都是可以列為考慮，也有人提到，分流購買管道才不會所有人擠在一起，「排隊，老人家買得到，上班族買不到！網購，老人家買不到，上班族買得到！」

還有人提出，「直接找里幹事依配額登記購買才是正解」、「如果可以到里辦公處憑健保卡登記再由里長配發或領取，也是另一種分流的方式」。但此種做法也引發不同看法，網友說，「給里長發會讓大家更抓狂，因為只有一個里辦公室可以發」、「交給里長發放的話，不僅里民跟里長會一團亂還有如何實名制問題外，外地人表示：『你要我跑回戶籍去買？』」

不過網友點出，「產量什麼時候要上來啊！這個我比較關心」、「產量不足那麼多創意作法都是多餘的」、「產量不足各種購買方式也很難運作，只好先避免聚會場合降低風險」。