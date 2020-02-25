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全聯「高CP值防疫聖品」架上超滿！她爽抱3包回家：省事好用

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人愛在全聯挖寶。圖／聯合報系資料照片
許多人愛在全聯挖寶。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，各種與防疫相關的商品需求量增加，口罩、酒精都供不應求。有網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》哀怨分享，全聯福利中心的75%酒精擦隨身包在開賣時已被掃購一空，只能鎩羽而歸，但沒想到昨（24）日經過時，卻意外發現另一款CP值更高的「防疫聖品」，貼文曝光立刻掀起熱議。

「這個！真的很好用！」原PO分享昨（24）日到台北小南門附近的全聯超市晃晃，原本打算購買漂白水稀釋消毒，但架上早已空，這時她無意間看見了一款酒精溼巾剛好補貨的滿滿滿，「真心省事好用，不用再噴酒精到廚房紙巾上，可以爽快的抽一張擦完再抽下一張繼續擦，把想消毒的地方都擦過一遍。」原PO立刻買了3包回家。

貨架上滿滿的「酒精瞬潔擦溼巾」，一包共有50抽，售價43元。（翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實說》）
貨架上滿滿的「酒精瞬潔擦溼巾」，一包共有50抽，售價43元。（翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實說》）

畫面中可見，貨架上滿滿的「酒精瞬潔擦溼巾」，一包共有50抽，售價43元，雖然外包裝並無標示酒精含量，但卻標註「有效抗菌率達99.9％」。

有其他網友也在該社團中分享此酒精濕紙巾的使用心得，「看上面說明功能很夠，採用食品級酒精，我想臉口不要擦，其它感覺都可擦。」由此可知該產品真的相當熱門。

消息一出後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不用帶一瓶酒精，又帶衛生紙」、「我昨天買的，放在不是很顯眼的地方，感覺都沒人拿，是滿的欸...」、「這廠牌標榜食用性酒精」、「默默拿了兩包，剩下的盒子可以自己塞水洗紗布進去，倒酒精」、「我讓女兒帶到學校，時不時拿出來擦一下」，但也有人哀嚎「還是都買不到」。

立德清酒精瞬潔擦溼巾。（翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實說》）
立德清酒精瞬潔擦溼巾。（翻攝自臉書社團《我愛全聯好物老實說》）

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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