食藥署：3類布口罩可擋8成細菌 通勤族可戴

新冠肺炎疫情釀口罩荒，食藥署最新研究發現，含有不織布、活性碳或是可防PM2.5材質的布口罩，細菌過濾率可達80%以上，通勤族可用來自我防護，但若要到醫院仍建議戴醫用口罩。

新冠肺炎疫情延燒，醫用口罩一「罩」難求，衛生福利部食品藥物管理署日前展開布口罩的防疫研究，相關結果近日出爐。

食藥署長吳秀梅今天在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，經過測試發現，布口罩中間只要有一層不織布或適當材質，防疫效果都不錯，近日會做成相關宣傳片供民眾參考。

吳秀梅會後接受記者訪問時說，食藥署近日將市面上販售的布口罩送到專業機構檢測，發現布質口罩中間只要有不織布、活性碳或是可防PM2.5材質，細菌過濾率都有達到80%以上，而且經過5次水洗也不影響效果。

根據醫療器材管理法，醫用口罩細菌過濾率至少要達到95%以上才可取得醫材許可證，外科口罩為了因應手術中可能遇到的飛沫、體液，還多了防止血液噴濺、抗燃燒等功用。

吳秀梅說，目前布口罩雖不可違法宣稱有過濾細菌效果，但因應民眾防疫需求，食藥署檢測發現布口罩的防護效果也不錯，建議搭公車、搭捷運的通勤族可以布口罩代替醫用口罩，做為自我防護使用，可以清洗後重複使用。

吳秀梅建議，民眾若真的買不到醫用口罩，又怕搭車通勤染病，可考慮選擇不織布、活性碳或是可防PM2.5材質的口罩，並且每天清洗；不過，若要到醫院，還是建議戴醫用口罩，確保防護效果。