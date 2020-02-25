口罩產能持續提升 陳時中：本週產量增至620萬片

口罩產能持續提升，指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期9條口罩產線會全數上線，預計增加72萬片、約8成產量，現在一週有550萬片，增加到620萬片，希望3月過後所有產能全開。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天下午在記者會中表示，近期9條口罩產線會全數上線，可能試車時有些不順暢的地方，預計這週將再增加72萬片、約8成產量。

根據統計，目前一週口罩產量約550萬片，這週預期將增加到620萬片，希望3月過後所有產能全開。

此外，衛生福利部食品藥物管理署日前展開布口罩防疫研究，食藥署署長吳秀梅表示，測試發現，布口罩中間那一層只要有不織布或適當材質，防疫效果都非常好，最近也會做相關宣傳片，讓社會大眾了解。

陳時中說，經食藥署監測，布口罩也能防疫，但因生產量都不是很高也比較貴，根據食藥署檢測結果初步得知阻絕能力是可信的，等未來確定可用會做進一步公布。