藥局特別版口罩發出「神秘亮光」 網驚呼：根本買到賺到

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，現今走在路上幾乎都可以看到民眾帶著口罩自保，先前為解決因口罩供不應求而引發的「口罩之亂」，衛福部祭出口罩實名制措施，讓民眾可憑健保卡至健保藥局購買。而近日一名女網友在Dcard上PO文表示，自己最近第一次排隊買口罩，但沒想到打開紙袋後，竟赫然發現裡頭冒出一道神秘的「橘色亮光」，讓她驚訝直呼「超級潮的顏色！」

原PO在文中提到，日前她第一次去排實名制口罩，排得並不算久，原先拿到時就是正常口罩紙袋的外觀，但當她打開後映入眼簾的竟是一道「橘色神秘亮光」，好像一陣螢光照入眼睛，讓原PO當場驚呼「好刺眼」。隨後她將口罩拿出時才得知原來她拿到的是一款「鮮橘色」口罩，碰到這從未看過的口罩款式，讓她坦言「跟我想像中的口罩顏色不太一樣，戴出去滿需要勇氣的，但我應該惜福」。

最後原PO還向網友分享，這是她辛苦排隊才得到的口罩，也聽說有人拿到「豹紋」和「Hello kitty」的款式，讓她感到相當驚喜。PO文一出後，立刻引來大批網友留言指出，拿到這種口罩根本賺到了，「這種顏色平常賣的很貴，真的是賺到」、「這款口罩確實比一般口罩貴一些，買到賺到啊」、「竟然拿到彩色的！好羨慕」、「這種顏色真的第一次看到，好炫」、「這個平時買可能都買不太到了，好幸運」。

也有不少網友拿到其他顏色的口罩，「我們家這邊的藥局是發淺紫色的」、「我姊拿到亮綠色的，超美的」、「突然好像去拿特別版」、「剛剛有買到小豬跟大象的圖案」、「彩色口罩是有去德國柏林參加時裝周的欸！好羨慕可以拿那麼時尚的口罩」、「之前還有拿過上面印媽祖圖案的」。

更有網友提到，其實這些彩色口罩先前在市面上一直都有在賣，「中衛CSD一直都有出彩色和迷彩的醫療口罩，平均一片5元，確實比一般的醫療口罩要貴，好市多還有賣整箱的，個人覺得很潮很讚」、「之前中衛都有出啊，只是比較少人戴，因為很顯眼，但滿時尚的」。

Dcard " title="原PO將口罩拿出後才得知自己拿到的是一款「鮮橘色口罩」。圖擷自 Dcard "> 原PO將口罩拿出後才得知自己拿到的是一款「鮮橘色口罩」。圖擷自 Dcard