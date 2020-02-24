他買口罩不用2分鐘直呼「變好買了？」 多名網友呼應：真的

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，現今走在路上幾乎都可以看到民眾帶著口罩自保，先前為解決因口罩供不應求而引發的「口罩之亂」，衛福部祭出口罩實名制措施，然而實施到目前已快超過3個星期，還是有不少民眾買不到口罩。不過今（24）日卻有一名網友在PTT上PO文透露，自己今日去公司樓下的藥局買口罩，意外的排不到2分鐘就買到了，甚至藥師後面還有一堆口罩沒賣掉，因此他好奇詢問廣大網友「現在口罩是不是變好買了？」

原PO在文中提到，本來一直都買不到口罩的他，剛好去公司樓下買杯咖啡，無意間看到附近藥局有3-4個人在排隊，所以他心想應該很快就可以買到口罩了，沒想到真的不到2分鐘就將口罩順利入手，而且後方也只有1人在排隊，藥師的櫃檯後面還有一堆口罩沒賣掉，對比先前怎麼排都買不到的情況，讓他不禁疑惑的說「有人現在還買不到口罩的嗎？」

PO文一出後，許多網友紛紛留言回應「其實真的滿好買的，找健保藥局密集的區域，很快就可以買得到」、「現在隨便買都買得到了吧」、「住家附近基本時間去排都可以買到」、「兒童口罩還剩超多，不過成人好像不能買」、「因為開賣日是週四，所以週期尾巴的最後3天量都會比較多，要避開人潮就是要等週一到三」、「台灣現在應該是全球口罩最穩定、價格最便宜的地方了」、「真的有些藥局不用排隊就有了」、「昨天剛買完全不用排隊，秒買」。