口罩需求不均 擬滾動檢討部分區域配送量

口罩實名制購買6日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩販售、需求各區域不同，將請衛生福利部中央健康保險署就販賣狀況，滾動檢討是否調整部分區域配送量。

陳時中在指揮中心傍晚舉行的記者會接受媒體訪問表示，口罩是否夠他不敢講，但現在已不能稱為「口罩之亂」。

陳時中表示，依統計資料，23日週日共發送397萬片口罩，其中267萬片是大人口罩、130萬片是小孩口罩，購買狀況為大人口罩售出65％、小孩口罩售出55%；22日週六也配送一樣數量，大人口罩銷售量78％、小孩銷售量42％。

他說，口罩需求不敢說都滿足，但經這樣調控算控制住，口罩總量應可慢慢滿足，可能還是有不均問題，會請健保署檢討販賣狀況，是否減少某些區域配送量，滾動式檢討解決。