老人每天自備塑膠椅買酒精要幹嘛？ 網酸：排隊順便聊天

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾為了自保無不瘋狂搶購任何可以用來防疫的物資，即使口罩實名制上路後，依然可以看到藥局前大排長龍的景象，酒精也是一補貨就馬上被搶光。不過日前卻有一名網友在PTT上PO文提到，自己最近每天都會去住家附近的全家買早餐，但是都會看到一位阿嬤搬了張塑膠椅坐在櫃檯旁排酒精，連續幾天下來他更觀察到，排隊的幾乎都是長輩，而且重複性極高，這讓他不禁吐槽問道「老人每天買酒精要幹嘛？」

原PO在文中提到，最近每天在住家附近的全家買早餐時，總會看到一位阿嬤固定搬了張塑膠椅坐在櫃檯旁，第一天看到時還不以為意，不知道她是幹嘛的，但他之後才知道，原來這位阿嬤是來排酒精的，甚至自己連續3天都在全家買早餐，那位阿嬤都排在第一個。

原PO更接著說，全家一天也就只有6瓶酒精，但是每天都還是有人一大早就在排隊，而且經過他那幾天的觀察，排隊陣容重複性相當高，幾乎都是差不多的人在排，更誇張的是剛好全家旁邊就是一家健保藥局，所以有些人排完酒精後，就會轉戰到一旁的藥局買口罩。

最後原PO更透露，當時隊伍當中的一位阿伯，邊排口罩邊挖鼻孔，接著還把手放在嘴裡，這樣的情形讓他相當傻眼直呼「衛生習慣沒做好，買再多酒精也沒用吧」，於是無奈的說「買酒精能不能也實名制，一週限制一下購買數量，幸好口罩有限制購買，不然還得了」。

PO文一出後，許多網友紛紛留言回應「那些老人已經排成興趣了」、「排隊是老人的興趣不知道嗎」、「前後應該很多都是老朋友，所以見面還可以聊天」、「沒事做去排身體健康的，跟酒精口罩其實沒關係」、「幫兒女買啊，若孫子大了還要幫孫子買」、「可能是要囤貨賣朋友順便賺一波吧」、「等疫情過去了他們會不知道每天可以幹嘛了」、「買心安的啦，很多去排隊的老人都這樣」。

事實上目前疾管署還是建議，以肥皂來濕洗手才是最能有效預防感染新冠肺炎的方式，除非是不方便洗手的場合，才可以先使用酒精做手部消毒，等到有洗手設施的場合時，再以肥皂濕洗手。