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他從櫃子翻出一盒全新口罩 興奮打開卻瞬間傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩示意圖。圖／ingimage
口罩示意圖。圖／ingimage

日前有一名網友表示，他在櫃子裡發現一盒全新口罩，不過遺憾的是口罩在2012年就過期了，因此他好奇詢問「口罩過期很久還能用嗎」，而專家則說，過期口罩需考量存放環境，若真不得已再使用。

有網友在「Ptt八卦板」分享近日在櫃子裡翻出一盒全新的耳掛式醫療口罩，不過在他仔細檢查了日期之後發現，這盒口罩有效期限標註為2012年，至今已經過期了8年，讓原po失望表示，「害我本來還很興奮的說嗚嗚」，並詢問網友「口罩過期很久還能用嗎」。

文章一出，引起網友討論，有網友表示過期的口罩就不要再使用了，並提到「口罩過濾效果會變差」，但有人說，「加減用」、「塑膠包膜沒破，可以用」、「保存在常溫應該可以」，也有人提到，「如果家裡無其他存貨，有總比沒有好吧」。

根據美國洛杉磯郡衛生局工業高級衛生師（Industrial High Hygienist）皮爾斯（Francis Pierce）表示，過期的口罩在普通環境是可以使用，像是環境清潔等，但要在特殊環境使用就要評估。南加華裔中西醫藥博士柳江華則提到，口罩存放的環境也要納入考量。另外河濱郡資深鄭醫師表示，若口罩等防病菌物資缺乏時，口罩也可以重複使用，而過期的口罩是在不得已情況下再使用，有戴口罩比沒戴口罩好。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 PTT

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他從櫃子翻出一盒全新口罩 興奮打開卻瞬間傻眼

日前有一名網友表示，他在櫃子裡發現一盒全新口罩，不過遺憾的是口罩在2012年就過期了，因此他也好奇詢問「口罩過期很久還能用嗎」，而專家則說，過期口罩需考量存放環境，若真不得已再使用。

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