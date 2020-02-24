防疫物資買到累了？客人一句「混亂問法」笑瘋藥師

新冠肺炎疫情燃燒，全台各地防疫用品都被搶購，口罩、酒精等難以入手。一名藥師在網上發文表示，某日遇到一名客人詢問「請問有75％的口罩嗎？」讓他哭笑不得，直說「看在你這麼有創意的提問，我還是認真回答」，並回應他「攏某啦」。其他網友則留言「已經問了千百回，終於悟到了融會貫通的問法了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示，某日遇到一名客人詢問「請問有75％的口罩嗎？」可見是將75％酒精、口罩混在一起問了，該網友表示，雖然今天我已經回答一百多次這類問題，但是看在你這麼有創意的提問，我想你應該是想要一次問兩種商品吧，我還是認真回答你「攏某啦」。

其他網友看完貼文也笑了，留言「客人累了」、「已經問了千百回，終於悟到了融會貫通的問法了」、「親戚開藥局聽過75號酒精、95元酒精、95％口罩」、「大家都累了」、「請問有醫療用酒精嗎？」，還有人開玩笑說「沒有，但有87％的，要嗎？」