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捐血送口罩 有人清晨4點就來排隊

聯合報 / 記者林宛諭黃寅／連線報導
血荒民間團體想出捐血送口罩，吸引民眾大排長龍。圖為國際扶輪3502地區日前捐的環保無動力捐血車，空間寬敞明亮。圖／聯合報系資料照片
血荒民間團體想出捐血送口罩，吸引民眾大排長龍。圖為國際扶輪3502地區日前捐的環保無動力捐血車，空間寬敞明亮。圖／聯合報系資料照片

受疫情影響，捐血人數大減，台中捐血中心的安全庫存只剩5天，中部民間團體想出捐血送口罩誘因，果然吸引民眾大排長龍；有人支持這種作法，包含南投紫南宮都暫停換錢母活動，把鼠年錢母轉送給願意捐血的人，但也有捐血中心希望，民眾不要因為沒送口罩就不捐血了。

彰化縣福興東區扶輪社昨在鹿港鎮公所前舉辦捐血活動，捐血就送一盒口罩，吸引民眾大排長龍，有人清晨4點多就來排隊。扶輪社社長許書林說，去年底就已規畫昨天的捐血活動，當時就已採購口罩要當捐血禮物，沒想到剛好遇到新冠肺炎疫情，口罩成為搶手貨，由於捐血車一天最多捐血量是250人，所以準備250盒口罩，捐250cc血送一盒日本製口罩、捐500cc送兩盒。

沒想到有民眾天還沒亮就來排隊，不到9點就排了數百人，扶輪社趕緊發號碼牌，還有人攜家帶眷從台中趕來。雖然多數人是為口罩來捐血，但也有捐血人表示，他不拿口罩，只是單純捐血，口罩給其他捐血人，這樣又可以多一個人捐血。

台中捐血中心表示，肺炎疫情捐血活動大量取消，各種血型庫存量都不足，O型血庫存最少。對於以捐血送口罩號召民眾捐血，並不樂見，擔心這樣反而會產生反效果，讓民眾以為有送口罩才捐血，沒口罩就不捐了。

南投縣竹山紫南宮每年贊助錢母送給捐血或捐發票者，但今年鼠年錢母貨源不足，原考量取消贊助，未料近期血荒，廟方決定暫取消3月捐發票送錢母，所剩錢母全提供捐血送錢母活動，盼提高誘因來紓解血荒。

紫南宮表示，鼠年錢母太搶手導致缺貨，經權衡輕重緩急，暫取消3月捐發票換錢母，將現有錢母優先提供給捐血者，民眾可透過活動兌換錢母，同時也協助捐血中心度過血荒，廟旁2月捐血幾乎全月無休，歡迎民眾捲袖捐出熱血拿錢母。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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