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病例數快速增加 伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級

超市賣這款防疫產品引搶購 網友怨：又買不到了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在臉書PO文表示在超市看到販售酒精擦隨身包，貼文引起其他人的關注搶購。 圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》臉書粉絲團
有網友在臉書PO文表示在超市看到販售酒精擦隨身包，貼文引起其他人的關注搶購。 圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》臉書粉絲團

新冠肺炎COVID-19）疫情不斷蔓延，口罩酒精等物資成為民眾搶買的目標，只要能夠與抗菌扯上關係的相關產品也成為搶手貨，知名社區型超市近日販售一款75%酒精擦隨身包，一上架立刻被搶購一空，訊息被網友分享到《我愛全聯-好物老實說》臉書粉絲團後也引起關注，許多人跑去超市尋找，但紛紛直呼「買不到」，讓受矚目的防疫商品又再多了一項。

疫情關鍵時期，許多民眾都會特別注意有哪些抗菌防菌的產品，原PO日前到全聯消費時，看到架上放了一款台糖75%酒精擦隨身包，1包有10抽，每包24元，而且首批限貨限量6萬包，超市還標註1人限購2包，而籃子裡所剩無幾，他趕緊先拿了幾包放到購物籃裡。事後原PO將照片貼到臉書上，引來其他人關注，紛紛跑到超市去尋找。

許多網友贊同限購措施，「限購沒有什麼不好啊，大家都能買得到」、「我覺得限購比較好，大家都可以買到，沒限購有的人直接拿10多包，需要的人就買不到了」、「沒限購立馬被掃光吧」、「台北延平南路全聯限購1包，我覺得限購很OK，讓真正需要的人購買呀」，只不過即使限購，仍然吸引許多民眾搶買，讓買不到的人抱怨不已，「應該是賣完了，剛才去沒看到」、「今天淡水3家都沒有了」、「剛去沒看見啊，搶購完了吧！殘念」。

還有買到酒精擦的網友說「剛剛去基隆全聯，只能買1包」、「彰化田中也一樣，1人限購1包」、「我剛才去是1人限購1包，但小孩也能買，所以我買了3包」、「花蓮可以買4包，早上買的，沒限定1人可買幾包」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精 全聯

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