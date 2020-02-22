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納據點舒緩需求 台中多家偏遠衛生所口罩未完售

中央社 / 台中22日電

武漢肺炎疫情延燒、民眾搶購口罩，中央實施口罩實名制並將衛生所納入銷售據點，舒緩需求。但台中多處偏遠衛生所口罩每日配額都未售完，台中市衛生局呼籲，民眾不需刻意囤積。

中央流行疫情指揮中心2月6日實施口罩購買實名制，全台6000多家健保特約藥局開始販售口罩，並在16日將全台衛生所也納入口罩銷售據點，台中市共30家衛生所加入。

台中市政府衛生局長曾梓展今天表示，衛生所加入銷售據點後，每天每家配發200片成人口罩、50片兒童口罩，20日起供應加倍，多家較偏遠的衛生所每天配額都未售完，呼籲民眾不須刻意囤積口罩，應留給更需要的人。

石岡區衛生所主任林永隆說，除開賣前幾天都賣完外，近幾天都有剩餘口罩，他認為民眾對政府政策有信心，在口罩日產量將提升的狀況下，民眾較為安心，提醒民眾除進入醫療場所等需要戴口罩的場合外，不需過度使用口罩。

和平區梨山衛生所主任姜明凱指出，因當地人口較少，開賣至今每天口罩都未完售，目前正值賞櫻季節，不少遊客上山都會順道購買口罩，不鼓勵民眾刻意到偏鄉衛生所購買口罩。

至於未販售完的口罩，曾梓展說，會一直累積在衛生所中供銷售調配，若後續有持續累積的問題產生，會再詢問中央處理方式，讓口罩做最有效的利用。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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