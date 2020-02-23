辛苦了勇敢的戰士們！10大新冠肺炎防疫最想感謝的人

辛苦了！台灣有你們真好！

新冠肺炎（COVID-19）疫情在國際間不斷升溫，台灣在防疫工作上完全採最高規格的防範措施，不論是公部門、民間，全民都加入了防疫的工作，就是要全力防堵疫情再度擴散。

每個人都堅守自己的崗位，為這個社會默默的付出，為防疫貢獻一己之力，每個人都值得我們好好感謝，你有沒有想過最想感謝誰呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出防疫期間民眾最想感謝的人，究竟會是哪些人呢？我們一起來看看！

Image Source：Facebook／衛生福利部

第十名 －口罩製造廠人員

因為疫情升溫，全台鬧起口罩荒，口罩供不應求，雖然政府部門將口罩限制出口，不過口罩整體數量仍然不太足夠，因此政府徵收口罩製造廠商，並加設產線，就是為了要能滿足台灣民眾的口罩需求，因此產線上的人員不停在趕工，甚至有產線女工因此受傷，讓不少民眾相當心疼，覺得薪水不多工作又相當辛苦，呼籲「請向趕製口罩的女工致敬！」。

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第九名－衛生所人員

自口罩實名制實施以來，各家健保特約藥局無不大排長龍，於是政府協調衛生所人員週末加班，也加入販售口罩的行列，同時提供民眾正確的衛教資訊，原先在特約藥局排買口罩的人龍也因此分流轉往衛生所，適度減低藥局人員負擔。網友們認為衛生所人員相當辛苦，有時候還會遇上一些搞不清楚購買規則的民眾，還是會細心解說，因此相當佩服也充滿感謝。



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第八名－藥局藥師

說到口罩實名制，當然不能不提藥局的藥師們，平常要消化各種看診處方箋，現在為配合政府政策，又多了販售口罩的業務，增加了藥師們的工作，除了向民眾講解購買規則，口罩售罄時也難免會被遷怒，每天消化排隊人龍可能就花上不少時間，還要顧及現場秩序，以讓民眾都能順利買到口罩，周一到周日都要調配人力，因此網友們都認為藥師其實相當辛苦。

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第七名－空服、地勤、機場人員

武漢肺炎已經成為各國防疫的重點，因此針對不同國家、地區都會有不同的入境政策，也就讓各航空公司的空服員、地勤人員與機場人員的業務量暴增，不但要維持原有的營運，更要時時注意防疫措施，甚至還要顧及出入境政策，才不會讓防疫出現漏洞，有網友就認為「機場地勤常常要跟旅客解釋很多」，許多旅遊防疫政策相關也直接的衝擊到一線人員，還要承擔可能被感染的高風險。

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第六名－警消、國軍、海巡

為配合國家防疫措施，警消、國軍、海巡也全部投入防疫工作，警察單位會配合地方鄰里的防疫措施，甚至如果遇上居家隔離、檢疫對象「趴趴走」還要負起搜索責任，海巡更嚴防海上的出入境者，所有船隻都必須經過防疫工作，而國軍也投入支援口罩生產及消毒等防疫工作。而在防疫期間也傳出有列管民眾違規「趴趴走」，好在有警察迅速追回，對整體防疫工作十分重要。

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第五名－配送、物流業者

因應口罩實名制，口罩必須要在特定藥局或衛生所才能購買，為了滿足供給量，除了口罩日夜趕工，還必須要有人將這些口罩送達到目的地，因此配送與物流業者也就相當重要，中華郵政也在此次防疫作業中扮演相當重要的角色，甚至有網友戲稱他們配送口罩的任務就和「運鈔車」一樣重要。

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第四名－媒體記者小編、報導人員

疫情持續在各國發燒，各類型的媒體也都對疫情相當關注，也必須時時讓民眾得到最新、最快、最即時的疫情動態與各類疫情資訊，甚至小編們要以深入淺出的方式讓民眾更容易了解疫情資訊，不少網友認為，媒體扮演了頗重要的角色，才能讓眾多的疫情訊息透過傳播讓民眾得知。

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第三名－檢疫、防疫人員

防疫工作的最前線，莫過於是那些要對「疑似病例」或「確診病例」進行各種檢疫、防疫的工作人員，還要對這些疑似病例進行管理，而他們同時也是風險較高的一群人，因此不少人都對他們有著相當高的敬意，認為沒有防疫人員的犧牲奉獻，防疫工作絕對沒有辦法做的完全，可以說是非常重要的防疫關鍵。

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第二名－醫護人員

不少醫護人員投入了防疫、檢疫的工作，不論是確診病患或者是疑似病例，都需要透過醫護人員的細心照料才能得到好的復原情形，醫護人員同時也是最直接的面對這些病患的人，讓平常就相當辛苦的醫護人員，又背負著更重要的使命，讓不少人都對醫護人員抱著相當崇敬且感謝的心。

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第一名－疫情指揮中心、政府官員

相較亞洲其他國家，台灣的疫情算是在控制之內，不少民眾都認為政府機關的疫情控制得當，甚至認為疫情指揮中心扮演著絕對重要的關鍵，在關鍵時刻做出了必要的決策，甚至連國外網友都對於台灣公部門的防疫工作讚譽有加，因此不論是疫情指揮中心或者是內閣各部會的作為，都抱持著感謝的心情。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月22日至2020年02月20日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『武漢肺炎疫情期間最想感謝的人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」