疫情結束醫療口罩仍成居家備品？ 網曝「台灣人心態」

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，現在各國紛紛採取防疫措施，尤其針對防疫用品，台灣更祭出徵收和實名制購買的策略，希望提升口罩產能，並抵制搶購現象。對此，有網友便發文，問到這次疫情過後，台灣人是否還會將醫療口罩當作居家備品，而貼文一出後，網友們紛紛發表看法，並透露出台灣人採買的習慣。

原PO昨日（20日）在「批踢踢八卦板」發文，說到之前大家家裡都會有一些口罩，雖然沒有特地買醫療級的，但打掃用的口罩便宜又好用，直到這次疫情民眾才紛紛搶買醫療級口罩，原PO好奇疫情風波過後，台灣人是否會將醫療級口罩當成生活必需品，他說「跟肥皂、衛生紙一樣，居家至少要有一定的庫存才安心，還是風波過後，又開始買便宜又大盒的打掃用口罩呢？」

對此，有部分網友認為風波過後口罩並不會成為備用品，「不會，台灣人記性很差」、「風波過後也不用特地存啦，說不定下次換別的東西了」、「會囤的就會囤，不會囤的照樣不會囤」、「不會，台灣人衛生習慣就是差」。

但其他網友們則透露台灣人原本就有囤積物品的習慣，「很多人家裡本來就會囤了，剛好這次需要用到算僥倖」、「我家都會存，目前還有40盒可以用到天荒地老」、「家中長輩有定期要回醫院回診的，多半會囤阿」、「以後至少囤個兩年份的口罩，過期就換」。