「口罩販賣機」寧夏夜市上線了！憑身分證免費領2片口罩 1999被打爆

新冠肺炎(COVID-19)全球疫情持續擴大，國內的口罩之亂也不曾停歇。從超商購買改為藥局實名制後，仍有不少民眾買不到口罩。有新創團隊Yallvend號召夥伴，開發出「口罩販賣機」，在街頭實測成功。免費提供口罩引發一波排隊潮，台北市市民熱線1999還因此被打爆。新創團隊事後特地po文向台北市政府說聲「不好意思」。

口罩販賣機從昨(21)日開始，設置在台北寧夏夜市(寧夏路23-1號，蓬萊國小旁)提供服務，有需要的民眾可以透過網頁查詢當前所剩數量，降低白跑一趟的機率。領取口罩是透過掃描身分證，讓機器成功辨識後就能獲得口罩一包(內含2個口罩)。至於口罩種類，Yallvend在臉書發文表示，「雖然不是醫療級，但也因此免於被徵收，在此感謝不願具名的友人提供」。

團隊坦言起初也曾考慮過比照政府售價，「多少收一點成本回來」，但非常憂心會被斥責大發國難財，因此決定乾脆免費提供。而口罩需要身分證才能索取也引發討論，團隊回應「只會用來識別而不會留存」，否則還得花費龐大資金和心力維護「可怕的資料庫」。

昨天口罩順利發放完畢後，Yallvend在臉書發聲「對於台北市政府很不好意思」，因為聽說1999被民眾打爆，大批民眾都在詢問口罩販賣機的地點在哪裡。而團隊也有接到來自藥師的來電，不過礙於無法跟健保系統對接，所以還沒有辦法幫藥局減輕負擔，團隊也承諾「會再一起想想辦法」，幫助所有人度過這次疫情考驗。

團隊也公告下次的體驗日期在2月25日和26日，如果有新增日期和地點會另行通知。先前發文也曾提及在小巨蛋會有隱藏機台，目前在地圖上已經能看到台北小巨蛋有個販賣機圖示，寫著「封閉測試不對外開放」。