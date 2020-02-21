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大媽為了多買酒精狂盧店員 網友嘆：人心比病毒可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到臺灣菸酒買酒精，卻看到一位大媽不停地盧店員再賣一瓶給她，讓店員很無奈。 圖／翻攝自爆怨公社
一名網友到臺灣菸酒買酒精，卻看到一位大媽不停地盧店員再賣一瓶給她，讓店員很無奈。 圖／翻攝自爆怨公社

新冠肺炎COVID-19）疫情嚴重，口罩、酒精等防疫物資成為最熱門的搶手貨，一名網友為了讓洗腎的父親方便在診所用酒精消毒，一下班就衝到臺灣菸酒的營業所去購買酒精。等待的過程中他看到一名大媽一直盧店員再賣一瓶給她，還說「已經沒有人排隊了，我重新再排可以買啦」，讓店員不堪其擾。這名網友很感謝店員細心把關，他也呼籲大家物資夠用就好，剩下的留給真的需要的人。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道父親長期在洗腎，因為這陣子新冠肺炎嚴重，為了讓爸爸在診所洗完腎後能消毒一下，他在上完大夜班後就衝到基隆的臺灣菸酒中正營業所買酒精，但一進門就看到一名大媽已經買了一瓶酒精，卻為了想多買一瓶跟店員盧個不停。他聽到店員告訴大媽一人規定只能買一瓶，並要她明天再排隊，但對方卻說「沒關係啦，已經沒有人排隊了，我重新再排可以買啦」、「我看已經沒有人進來要買了，拜託一下再賣一瓶給我啦」、「我就是幫我朋友買啊，他沒有空來排隊所以我幫忙他一下，再一瓶就好」，超狂的「盧功」讓原PO看了也傻眼。

對於大媽的要求店員不予理會，依舊請她隔天再來排隊購買，讓原PO看了很感動，感謝店員的堅持和把關，不讓部分的消費者將防疫物資給搶光，他也痛批大媽「就是你們這些人的貪心臉皮厚，都抓到重覆買酒精還可以理直氣壯的說沒人買了可以再買，一直盧一直盧有這麼缺這瓶酒精？酒精夠用就好買這麼多有什麼意義？」

貼文引來許多網友的共鳴，「人心，比任何病毒都可怕」、「口罩也是，因為這些人囤貨所以真正需要的人反而買不到」、「奧客買不到還會翻臉給負評」、「我想大媽應該不只一次了，不然店員哪會記住啊？」、「她酒精買那麼多幹嘛，勤洗手戴口罩才是重點」、「酒精買這麼多是要喝逆」、「大家要共體時艱，只有自己防疫沒有用不是嗎？大家安全才是真正安全」、「有很多人都存著這種心態，永遠買不夠，然後有需要買不到的人自己衰」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 爆怨公社

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