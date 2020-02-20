聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫爆紅 蒜頭精賣光光

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣報導
雲林莿桐鄉農會生產黑蒜頭、生蒜、蒜醬與蒜頭精等產品。記者李京昇／攝影
雲林莿桐鄉農會生產黑蒜頭、生蒜、蒜醬與蒜頭精等產品。記者李京昇／攝影

雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（左）推廣農會蒜頭相關產品。記者李京昇／攝影
雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（左）推廣農會蒜頭相關產品。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，提升免疫力加強自我防護成了首要關鍵，雲林縣莿桐鄉農會，最近生產的蒜頭精被掃購一空，已經缺貨超過3周，也因大陸疫情影響，蒜頭產量恐不穩定，讓雲林許多盤商在蒜農還沒採收前就下訂。

雲林大蒜栽種面積占全國9成，約有3800公頃，莿桐鄉是主要產地之一。莿桐農會總幹事張鈺萱說，國內需求每天約100噸蒜頭，農會推出黑蒜頭、生蒜、蒜醬與蒜頭精等系列產品，最近引起搶購風潮。

張鈺萱表示，農會生產蒜頭精15餘年，農曆過年前因年節禮盒需求大供不應求，現在遇到新冠肺炎，民眾認為吃蒜能提高免疫力，過年後迄今，蒜頭精買氣不減反增，農會來不及出貨，整體訂購量增加一倍。

她說，日前委託合作廠商趕製一批蒜精，也馬上被掃空，目前仍在趕貨中，最近也有知名麵包店，決定採用莿桐農會生產的生蒜、蒜醬和黑蒜，製成蒜頭麵包，也讓農會蒜頭相關產品變得更加搶手。

張鈺萱表示，大陸每年5、6月產出蒜頭，但今年疫情影響，產量品質成不確定因素，使得市面上蒜頭行情上漲，進口蒜頭每台斤喊價140元。

而雲林蒜頭產期往年約在清明節之後採收，距離採收期還有45天左右，但有盤商已經到產地向農民下訂單，濕蒜一台斤預定採購價有35元。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

武漢肺炎停課一定要補課 週間或暑假期間皆可

大專防武漢肺炎 教長：若有破口追究法律責任

台南防疫加強取締白牌車 監理站：檢舉獎金最高30萬元

助新北藥師發口罩 蘇巧慧徵志工團結防疫

相關新聞

口罩下月增60條新產線 日拚千萬片

實名制口罩昨起在藥局增量鋪貨，經濟部工業局局長呂正華說明，本周產能可達每日五五○萬片，上周六新增的九條產線，將在試機後加入量產，下周目標日產量將有六四○萬片。

口罩增量販售首日 藥局負擔加重

昨天是口罩販售增量第1天，藥局人員工作負擔加重，有藥師坦言過去14天以來根本不敢休息，曾被民眾罵哭、感到委屈，也曾發生口罩、乾洗手被偷，但站在防疫第一線，會繼續堅持服務民眾，也希望大眾多點體諒支持。

北市議員：逾12歲小六生 無法領兒童口罩 家長憂心

中、小學開學日在即，擴大兒童口罩領取額度從每人7天最多2片調升為每人7天最多可拿4片。但台北市議員王鴻薇表示，有家長反映兒童口罩領取資格以12歲劃分，但部分小六生已滿12歲，不符合領取兒童口罩資格，未來開學恐會發生部分小學生無口罩可戴、一班兩制的亂象。

金酒防疫酒精 首批10萬瓶 每家送兩瓶

新冠肺炎疫情持續延燒，包括酒精、口罩等防疫物資供不應求，國內白酒龍頭金酒公司正式推出防疫酒精，首批有10萬瓶，將提供實際居住家戶1組兩瓶300ml，預計2月底至3月初間進行發送作業；縣府也提醒，這是地方政府徵收的防疫物資，在市場流通買賣是非法的。

防疫爆紅 蒜頭精賣光光

新冠肺炎疫情嚴峻，提升免疫力加強自我防護成了首要關鍵，雲林縣莿桐鄉農會，最近生產的蒜頭精被掃購一空，已經缺貨超過3周，也因大陸疫情影響，蒜頭產量恐不穩定，讓雲林許多盤商在蒜農還沒採收前就下訂。

口罩之亂後輪到酒精？ 網：台灣根本不缺！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，引發民眾搶購口罩、酒精，深怕疫情再擴大。日前我國政府已實施口罩實名制，不少人也開始擔心，爾後會不會連酒精等防疫工具也都會一直缺貨呢？對此，一名化工系畢業的網友就在臉書上發文表示，「我本來就從不擔心台灣會缺酒精」，讓許多網友看了直呼：「看了後安心了…差點去排隊買！」

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

新冠肺炎疫情持續升溫，由於新型冠狀病毒主要的傳染途徑分為飛沫及接觸傳播，除了戴口罩、勤洗手以外，民眾紛紛搶購酒精、殺菌液來消毒雙手、住家、店面環境。有網友就在臉書社團中表示，在逛美食賣場好市多時，突然發現一款新推出的次氯酸水滅菌液，不過許多網友認為價格過高，很難下手。

實名制口罩販賣機替代實體購買 網打臉：賠慘

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，台灣的防疫措施也陸續新增，而全面徵收口罩並採實名制購買的政策，令不少民眾抱怨表示買不到口罩。對此，有網友在網上PO文，表示為什麼政府不設置販賣機賣口罩，只要將販賣機加上健保卡認證功能，民眾隨時都能夠購買，不用藥師發號碼牌分裝口罩，而貼文一出後，許多網友紛紛打臉原PO，認為這個方案並不可行。

防疫假貨充斥…衛生紙當口罩賣 消毒液都是水

新冠肺炎疫情延燒，口罩、消毒水成為民眾搶購的「爆款」，也成為無良商家斂財的工具。截至2月18日，全國警方共偵辦製售偽劣產品、假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料案件459起...

陳時中：將撥經費助藥師聘工讀生包裝口罩

中央流行防疫指揮中心指揮官陳時中今天感謝全國藥師協助口罩販售實名制，他說，中央研擬撥出部分經費提供藥師聘請工讀生協助包裝...

口罩下周目標每日640萬片 新產線預計3月9日全上線

口罩今（20）日起在藥局增量鋪貨，經濟部工業局局長呂正華說明，本周目前產能達每日550萬片，上周六新增的9條產線，將在試...

醫院看護、實習生、志工…特殊職類憂「罩」不住

白牌計程車司機確診新冠肺炎（COVID-19）讓外界注意到，有些特殊職類每日接觸人群眾多，感染與傳染風險較高，醫院外包清潔工、郵政配送人員等特殊工作，就可能是口罩缺口。

熱門新聞

買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

三月財運最好五大星座：牡羊跨國合作 金牛得意外之財

GUCCI端出透明旋轉舞台 IU穿粉紅透膚裝現身看秀

按電梯犯大錯 小心讓病毒秒擴散

連續6天晴朗溫暖 吳德榮：下周三迎風面水氣增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。