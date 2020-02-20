防疫爆紅 蒜頭精賣光光

雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（左）推廣農會蒜頭相關產品。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，提升免疫力加強自我防護成了首要關鍵，雲林縣莿桐鄉農會，最近生產的蒜頭精被掃購一空，已經缺貨超過3周，也因大陸疫情影響，蒜頭產量恐不穩定，讓雲林許多盤商在蒜農還沒採收前就下訂。

雲林大蒜栽種面積占全國9成，約有3800公頃，莿桐鄉是主要產地之一。莿桐農會總幹事張鈺萱說，國內需求每天約100噸蒜頭，農會推出黑蒜頭、生蒜、蒜醬與蒜頭精等系列產品，最近引起搶購風潮。

張鈺萱表示，農會生產蒜頭精15餘年，農曆過年前因年節禮盒需求大供不應求，現在遇到新冠肺炎，民眾認為吃蒜能提高免疫力，過年後迄今，蒜頭精買氣不減反增，農會來不及出貨，整體訂購量增加一倍。

她說，日前委託合作廠商趕製一批蒜精，也馬上被掃空，目前仍在趕貨中，最近也有知名麵包店，決定採用莿桐農會生產的生蒜、蒜醬和黑蒜，製成蒜頭麵包，也讓農會蒜頭相關產品變得更加搶手。

張鈺萱表示，大陸每年5、6月產出蒜頭，但今年疫情影響，產量品質成不確定因素，使得市面上蒜頭行情上漲，進口蒜頭每台斤喊價140元。

而雲林蒜頭產期往年約在清明節之後採收，距離採收期還有45天左右，但有盤商已經到產地向農民下訂單，濕蒜一台斤預定採購價有35元。