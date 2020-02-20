口罩之亂後輪到酒精？ 網：台灣根本不缺！

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，引發民眾搶購口罩、酒精，深怕疫情再擴大。日前我國政府已實施口罩實名制，不少人也開始擔心，爾後會不會連酒精等防疫工具也都會一直缺貨呢？對此，一名化工系畢業的網友就在臉書上發文表示，「我本來就從不擔心台灣會缺酒精」，讓許多網友看了直呼：「看了後安心了…差點去排隊買！」

這名網友以帳號＠im5481在臉書上發文表示，他從來都不擔心台灣會缺酒精，關鍵的因素就在「台灣特有文化的酒廠跟糖廠」。他說到，從荷蘭統治時期台灣成為蔗糖出口國，一直到明鄭、清朝、日治時期，台灣一直都有生產甘蔗和米。日本政府更在台灣大設酒廠、糖廠、飛機燃料化學工廠（主要生產酒精）等基礎設施，直到現在台灣仍有許多酒廠及糖廠。

位在台南的隆田酒廠，原本就是日治時期日人設置的飛機燃料化學工廠，所以至今還在從事生產精製酒精及藥用酒精。菸酒公司的酒廠本來就仍保留生產酒精的設備（分餾酒設備），要轉換生產也很容易，就連糖廠也可以轉換生產加入生產酒精行列。

他接著表示，「所以你跟我說台灣缺酒精？我只會說等有貨再買就可以了！」認為只需要兩個星期，包含發酵、分餾、包裝、出貨的所需時間，就可以搞定第一批酒精的增量生產，「一個月就可搞出菸酒門市有滿滿的消毒用酒精的產能，兩個月之後，中油可以考慮販售添加大量酒精的環保汽機車燃料了」。

這名網友不僅時常在臉書、部落格上分享全台灣各地的醬料、調味料、美食，就讀化工相關科系的他，在新冠肺炎疫情爆發後，也在臉書上與大家分享次氯酸鈉消毒藥水、次氯酸水與酒精的相關知識。