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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

防疫假貨充斥…衛生紙當口罩賣 消毒液都是水

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電

新冠肺炎疫情延燒，口罩、消毒水成為民眾搶購的「爆款」，也成為無良商家斂財的工具。截至2月18日，全國警方共偵辦製售偽劣產品、假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料案件459起，抓獲嫌犯1084名，查扣涉案口罩2500餘萬個，價值1.35億元（人民幣，下同，約1930萬美元）。人民日報痛批，「昧著良心賺黑心錢，拿民眾的生命牟利…必將受到法律嚴懲」。

綜合媒體報導，湖南長沙市近日破獲三起製售假口罩的案件，共查處197萬個假口罩，竟有專業醫械機構參與作案；阿里巴巴集團4日永久清退15家涉嫌銷售問題口罩的店鋪，並將5家移送執法機關。

此外，山西翼城縣一名28歲袁姓男子用衛生紙冒充口罩在網上銷售，遭法院判處有期徒刑三年。袁某9日在微信上發布出售口罩的信息。遠在江蘇的被害人看到後，信以為真，即聯繫袁某購買750個口罩，付定金500元，看到快遞單後，付清了尾款1750元。隨後，被害人又分三次購買口罩並打款2萬9530元。袁某每次均以快遞三包衛生紙冒充口罩發給受害人。受害人收到第一次快遞的三包衛生紙後，方知受騙，被害人被騙貨款共計3萬1780元（約4540美元）。

另外，在山東臨沂則有人兜售摻有「84消毒液」的「水」。臨沂市一名員警臨檢時，發現一輛小轎車停在路邊行跡詭異，員警盤查發現，後車箱內有大量的84消毒液。員警懷疑這一車「84消毒液」是偽劣產品，便打開一瓶檢查，發現消毒液味很輕，有的瓶子內甚至裝的是水。

經調查，車主姊夫劉某透過微信與湖北一「消毒水生產廠家」聯繫上，劉某便與對方商定好進一批貨來賣。之後，對方告訴劉某，說合格手續正在辦理，劉某也沒太在意，想著能賺錢就行，便先後兩次向「廠家」進貨2400件，涉案金額12萬6000元（約1.8萬美元）。期間，劉某賣出1600餘件，民警將其庫存700餘件查封。目前，案件正在進一步偵查中。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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