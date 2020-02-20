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陳時中：將撥經費助藥師聘工讀生包裝口罩

中央社 / 新北20日電
中央流行防疫指揮中心指揮官陳時中表示，中央研擬撥出部分經費提供藥師聘請工讀生協助包裝口罩減輕壓力，也請民眾體諒藥師防疫的辛勞。 聯合報系資料照片
中央流行防疫指揮中心指揮官陳時中表示，中央研擬撥出部分經費提供藥師聘請工讀生協助包裝口罩減輕壓力，也請民眾體諒藥師防疫的辛勞。 聯合報系資料照片

中央流行防疫指揮中心指揮官陳時中今天感謝全國藥師協助口罩販售實名制，他說，中央研擬撥出部分經費提供藥師聘請工讀生協助包裝口罩減輕壓力，也請民眾體諒藥師防疫的辛勞。

口罩實名制新制20日上路，放寬兒童數量與成人配送量，兒童口罩限購數量從每7天2片增至4片，成人口罩配送數量倍增，盼讓更多民眾買到。

新北基層社區藥局許多藥師反映不堪負荷，不但藥師工作量大增，更要面對排隊購買民眾漫罵的怒氣。藥師說，協助防疫卻排擠調劑時間。

有新莊區藥師告訴中央社，支持放寬的政策，認為符合現實面考量，讓更多人可買到口罩，雖比較累，但還是會努力達成。

板橋區的一名藥師認為，長輩排隊買口罩令人不捨。分裝口罩要花2小時，今天起分裝與過卡時間都加倍，對藥師人力考驗大，下午已經決定不再發放號碼牌，也與民眾溝通取得諒解。

另有新北藥師表示，隨著口罩配送有附帶紙信封，減輕藥局成本負擔，但信封容量太小裝配不容易。

新北市府居家檢疫關懷中心今天成立，陳時中應邀參加說明會。板橋區長林耀長在視訊中反映，口罩量仍不足因應民眾所需，且藥師人力不足。

陳時中聽取簡報後，透過視訊代表政府向第一線防疫工作人員表達感謝。他說，除感謝新北市藥師公會理事長陳昭元與會員協助居家關懷中心，也感謝全國藥師、藥劑生，非常辛苦扛起實名制販售口罩責任。

陳時中說，今天起口罩的販售量增加，衛生福利部也研擬經費，讓藥局可聘請工讀生協助包裝口罩減輕壓力。他說，實名制是避免囤積，政府已加緊產量，希望全民多體諒辛苦的藥師。

陳時中說，未來居家檢疫人數會愈來愈多，病毒也很狡猾，需有系統與有步驟全國一起動起來。另盼望縮短防疫資料零時差，縮短居家防疫資訊通報，並協助居家防疫民眾達到身心與生活需求。

陳時中說，新北市府的居家防疫關懷做得很好，有組織、有計劃、有步驟，是有系統的模範，顯示行政效能高，保持與中央密切合作才能做好防疫。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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