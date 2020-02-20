好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，由於新型冠狀病毒主要的傳染途徑分為飛沫及接觸傳播，除了戴口罩、勤洗手以外，民眾紛紛搶購酒精、殺菌液來消毒雙手、住家、店面環境。有網友就在臉書社團中表示，在逛美式賣場好市多時，突然發現一款新推出的次氯酸水滅菌液，不過許多網友認為價格過高，很難下手。
一名網友在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》上發文說到，自己在逛好市多時，「湊巧發現有噴噴先生的次氯酸水補充瓶」，成分主要是次氯酸及99.9%的純化鹽和去離子水。原Po在貼文中提及，跟藥師確認過「不用稀釋，可以直接分裝使用，除了噴門把、衣物、鞋子、安全帽……，也可以噴在餐具上消毒」。
有網友也在《Costco好市多商品經驗老實說》社團上分享此訊息，不過許多網友就認為，2公升的次氯酸水滅菌液要價755元，「超貴～無敵貴～」、「好貴啊…1公升要300多」、「本來今天應該放入推車，但是下一秒就放回去了…心想好貴」、「超貴，自己去其他網路平台買大概半價」。
不少民眾會將次氯酸水與漂白水搞混，事實上漂白水的成分是次氯酸鈉，與次氯酸水大不同。次氯酸水屬於氯系的氧化劑，對細菌有殺菌的效果，但對皮膚有刺激性，因此不建議使用次氯酸水消毒雙手或直接與肌膚接觸。此外，次氯酸水安定性不佳，不僅怕光、怕熱，殺菌效果還會隨時間遞減，因此民眾需使用不透光的分裝瓶，也不要久放囤積為佳。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言