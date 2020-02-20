好市多推新款「滅菌神水」沒人搶？ 網：這價格買不下手

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，我國政府開始全面徵收口罩，並實施口罩實名制，而多數民眾所拿取的口罩皆有顏色，方便區分正反面。對此，有位網友上網發文分享，他表示自己拿到了2片雙面皆是白色的口罩，讓他疑惑該戴哪面，詢問藥師後對方皆表示長出鬆緊帶的那面朝內，但貼文一出後，許多網友紛紛跳出來糾正，表示口罩正反面不是用鬆緊帶判斷，而是看摺痕和壓條。

2020-02-20 11:33