實名制口罩販賣機替代實體購買 網打臉：賠慘

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，台灣的防疫措施也陸續新增，而全面徵收口罩並採實名制購買的政策，令不少民眾抱怨表示買不到口罩。對此，有網友在網上PO文，表示為什麼政府不設置販賣機賣口罩，只要將販賣機加上健保卡認證功能，民眾隨時都能夠購買，不用藥師發號碼牌分裝口罩，而貼文一出後，許多網友紛紛打臉原PO，認為這個方案並不可行。

原PO昨（19）日在「批踢踢八卦板」上發文，他認為政府只要設置實名制口罩販賣機就可以省去人力成本，不用藥師一個個發號碼牌、分裝口罩，也不用限定時間讓民眾排隊購買，民眾只要拿著健保卡插進販賣機內，就能自動驗證身份，並隨時都能去買，比實體購買口罩方便得多。

而貼文一出後，立刻引起熱議，許多網友紛紛表示這個方案不可行，「隔天就被人打破直接幹走」、「還沒賺就賠一販賣機了」、「口罩不夠就是不夠，商品後端再多花樣都很難有用」、「販賣機廠商做了實名制系統，有沒有個資疑慮」、「機器不用錢，不用開產線作，要產幾台」、「一個人帶全家健保卡然後買光機器的數量」、「口罩機裡面的口罩也有包裝啊，要找誰來分裝」。

另外，有其他網友也指出某些醫院外早有設置口罩販賣機，「醫院不就是這樣，差沒辦法驗健保卡而已」、「醫院的不是一下就被清光光」、「你去醫院看看，口罩販賣機早就空了」，事實上早在政府宣布口罩實名制後，各醫院外的口罩販賣機遭民眾大量搶購，已陸續售完。