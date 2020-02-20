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買到「全白口罩」疑惑該戴哪面？ 網曝正解：不看鬆緊帶

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO拿到雙面皆為白色的口罩，分不清正反面為何。圖擷自<a href=PTT" title="原PO拿到雙面皆為白色的口罩，分不清正反面為何。圖擷自PTT">
原PO拿到雙面皆為白色的口罩，分不清正反面為何。圖擷自PTT

受到新冠肺炎COVID-19）疫情影響，我國政府全面徵收口罩，並實施口罩實名制，而多數民眾所拿取的口罩皆有顏色，方便區分正反面。對此，有位網友上網發文分享，他表示自己拿到了2片雙面皆是白色的口罩，讓他疑惑該戴哪面，詢問藥師後對方皆表示長出鬆緊帶的那面朝內，但貼文一出後，許多網友紛紛跳出來糾正，表示口罩正反面不是用鬆緊帶判斷，而是看摺痕和壓條。

原PO昨日（19日）在「批踢踢nCoV2019版」上發文，他說自己去藥局領到了2片全白的口罩，其中一面的外觀為壓條突出、長出鬆緊帶、摺痕朝下，而另外一面則是壓條處平順、沒有長出鬆緊帶、摺痕朝上，除此之外兩面皆可看到網狀壓紋，觸摸感覺也大同小異，而當原PO詢問藥局內的3位藥師時，其中2位直接說「長出鬆緊帶的是裡面(口鼻面)」，雖然另一位藥師有所存疑，但被其他藥師一問「妳看看妳自己戴的口罩鬆緊帶是不是在裡面」，便沒有再表示意見。

不過原PO說「那時3位藥師戴的都是可以輕易分辨出哪一面是內or外的兩面顏色不同的口罩，我是很想尊重專業，就把上方口罩當成是朝口鼻的那一面，但又無法忽略除了鬆緊帶以外的其他特徵」，因此他詢問大家到底該如何分辨口罩內外面。

貼文一出後，許多網友紛紛前來解答，並表示摺痕朝下、壓條突出的為外側，不能完全用鬆緊帶判斷，「摺痕朝下，就外面啊」、「最簡單的就是看摺痕」、「看壓條。如果突的朝內不就有縫隙了嗎」、「繩子不一定，我家的醫療活性碳繩子出口就在外側」、「有壓條面在外，摺痕朝下者在外」、「日本買的跟這很像，也是長出鬆緊帶的在外」、「用壓條跟摺痕判斷」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩
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