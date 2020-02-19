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教育失敗？ 他曝一堆人排買口罩仍「狀況外」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為仍然有許多人排隊買口罩仍然「狀況外」，更令他質疑「台灣教育是否失敗」。圖／本報資料照
有網友認為仍然有許多人排隊買口罩仍然「狀況外」，更令他質疑「台灣教育是否失敗」。圖／本報資料照

新冠肺炎COVID-19）疫情擴散，造成口罩、酒精等產品缺貨，因此政府管制口罩「7天買2罩」，但有網友認為仍然有許多人「狀況外」，更令他質疑「台灣教育是否失敗」。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他今天去幫家人排口罩時發現有三種狀況，讓他認為仍然有許多人「狀況外」，有人奇數和偶數仍然搞不懂、有人七天內重複領口罩還裝傻，有客人星期日領過口罩後，卻在星期二又來領，藥師請他要再等七天，客人卻裝傻「這樣不是七天嗎？」。

另外，有藥師表示，只剩兒童口罩，卻仍然有客人問，「那大人的還有沒有？」，令藥師相當無奈，不禁讓原po質疑「他們是不是來亂的」。

網友紛紛表示，「是啊，一堆人沒思考能力」、「這是基礎認知有問題吧」、「有些人大腦比較容易當機，被本能全控制」、「每七天可買一次不是一星期一次，天哪...」。

不過，有網友認為可能是誤會了，「可能他以為禮拜天是一周的最後一天」、「是把隔七天想成下週了吧」、「你錯了，其實知道只是裝傻」、「如果是老人的話…說不定沒接受過教育」，對此原po則表示，「排隊的人看起來有30歲的也有60歲的，不全部是老人」，也有網友認為，這些人只是少數例子「只是少數個案講什麼失敗」。

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