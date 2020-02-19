向美國賣家網購5百個口罩 收到貨傻眼：要放多久才可用？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台防疫掀起口罩、酒精等物資搶購潮，日前一名網友向美國賣家下訂5百多個口罩，遲遲未收到，沒想到近期收到貨，一看卻讓他當場傻眼，直呼「要放多久才可用啊！」

網友8日在PTT八卦版發文表示，自己向美國賣家訂了5百個口罩，但遲遲沒有收到貨，因此寫信問賣家，對方回覆「寄送過程雨淋濕了，因為全部都沒貨也不能更換」，讓原PO氣回「X！是用衛生紙包裝嗎？心痛難受」。

PTT" title="賣家回覆「寄送過程雨淋濕了，因為全部都沒貨也不能更換」。圖／取自PTT"> 賣家回覆「寄送過程雨淋濕了，因為全部都沒貨也不能更換」。圖／取自PTT

當時網友們認為賣家惡意取消訂單，紛紛回原PO「八成高價賣給別人」、「唬爛你的」。也有人分享先前在亞馬遜訂的口罩，賣家以中國海關把貨退回為由取消訂單，隨後發現賣場的口罩價格調漲3倍。

不過原PO於18日更新後續，表示自己經過「一哭二鬧三投訴」後，美國賣家終於出貨了，更貼出照片證明，「今天收到了口罩492個，有兩盒少裝」，不過他發現口罩出產地，居然是「湖北仙桃」，讓他崩潰喊「要放多久才可用啊」。

PTT" title="原po發現口罩出產地是「湖北仙桃」。圖／取自PTT"> 原po發現口罩出產地是「湖北仙桃」。圖／取自PTT

貼文一出，網友們回應「突然又寄給你還少，你敢戴？」、「病毒外送」、「口罩自主隔離 14 天」、｢先量一下溫度看口罩有沒有發燒再決定吧｣。

此外，也有網友指出這款口罩有問題「你這個沒有防病毒吧」、「你這個牌子在不推薦買的名單欸」、「仙桃很多黑心口罩耶」、「仙桃出產很多劣質口罩，小心」、「那個黑色搞不好是回收口罩染色的」。