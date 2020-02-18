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想幫長輩省時間！他花3250元空運買口罩 送禮卻被酸：盤子

聯合新聞網 / 綜合報導
網友花了3250元買了一盒60個的口罩，卻被長輩酸是「盤子」。圖取自／<a href=PTT" title="網友花了3250元買了一盒60個的口罩，卻被長輩酸是「盤子」。圖取自／PTT">
網友花了3250元買了一盒60個的口罩，卻被長輩酸是「盤子」。圖取自／PTT

隨著新冠肺炎疫情爆發，口罩也成為民眾爭相搶購的商品，目前台灣採「口罩實名制」，不時可以看見藥局外大排長龍的畫面，但也有不少民眾感嘆「一罩難求」。近日，一名網友表示，為了幫長輩省下排隊時間，便透過網購買了一盒3250元的口罩，沒想到長輩收到後卻毫不領情，更直酸他是「盤子（被當肥羊）」，讓他感到有些受傷。

一名網友在PTT發文表示，因政策因素，目前要買口罩只能在藥局排隊，且每個人在一周內只能買到2片口罩，光是排隊就會花上很多時間，「於是我只好在蝦皮購物買日本進口的口罩了」，再透過空運的方式，將口罩送來台灣，並於17日成功收到包裹。

原PO提到，自己花了3250元買了一盒60個的口罩，本想說買了口罩後，家中的長輩就不用再去藥局排隊了，沒想到長輩收到後卻不太領情，更酸他是「盤子」，讓原PO相當困惑，懷疑這樣買口罩「真的很盤嗎？」，也感嘆「所以不是買不到（口罩），是買不到一個5元的口罩對吧？」

貼文引發討論，網友紛紛留言，「超盤，超過10元就要想一下了吧」、「是盤子，不過是顧家、顧生命的好盤子」、「運費都比口罩貴了」，也有人認為，「懶得排隊就多花點錢合理」、「你爽就好，至少有得用」、「所以這六十個自己用，不要分他們」，部分網友則認為原PO的想法錯了，「人家長輩排隊是樂趣，幹嘛破壞」、「長輩排樂趣+1，你不孝」、「長輩還是會去排隊的，相信我正解」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 PTT
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