藥局賣口罩負擔重萌退意 協調國軍助包裝

口罩實名制20日起服務量倍增，有些第一線藥師因負荷重萌生退意。藥師公會全聯會今天指出，經協商，未來包裝口罩工作由國軍幫忙，也會協調鄰里社工支援藥師。

由於國內醫用口罩徵用產能持續提升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，將增加實名制口罩提供量，20日起，全國各據點由原本每日提供200片成人口罩和50片兒童口罩，增加為每日每據點提供400片成人口罩和200片兒童口罩。

20日起，成人口罩購買方式維持7天內2片，兒童口罩購買方式則改為7天內4片（限12歲以下兒童健保卡購買）。服務人數由原本每日82.5萬人倍增至165萬人。

有藥師在臉書發文指出，當指揮中心發布口罩實名制新制時，全國社區藥局藥師一起崩潰，工作量加倍。不是不想幫忙防疫，而是藥師能量有限。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒晚間接受中央社記者採訪時表示，藥局無償協助政府支援防疫任務，大家都覺得很光榮。但協助政府發放口罩需花很多時間前置作業，以他的藥局為例，光是包裝口罩，就要花1到1.5小時，還要每天重新製作號碼牌，避免重複使用增加衛生疑慮，也要安排動線，每天都花好幾個小時在口罩業務。

黃彥儒說，對於比較大的藥局，可能需要5到6個人力投入口罩業務，但有些小藥局可能只有藥師一人，卻要負荷這麼大的工作量，尤其新制上路後，工作量勢必加倍，確實有些藥局反映，雖然很想幫忙，但人力不堪負荷而萌生退意。

為了減輕第一線負擔，黃彥儒說，今天已經協調，新制上路後，初期的包裝工作還是由藥師處理，但後續會由國軍弟兄幫忙；對於人力不足的藥局，也會協調鄰里長幫忙，動員社區志工協助，希望藥局都能持續留在崗位上，為防疫努力。

疫情指揮中心指揮官陳時中傍晚在記者會也表示，代表指揮中心感謝各地藥局的藥師及藥劑生們。前陣子口罩數量比較不足時，他們為了排隊秩序及整理貨物等受了委屈，好不容易最近情況較穩定，但過幾天開放購買數量增加，相關作業程序花的時間應該會更長，感謝藥師公會及藥劑師公會安排得很好，致上謝意與敬意。