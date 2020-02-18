藥局張貼「口罩花色」提醒民眾 網秒懂：別身在福中不知福

新冠肺炎（COVID-19）疫情加劇，民眾瘋狂搶買口罩，導致出現供不應求的狀況，政府因此宣布實施口罩實名制，民眾得持健保卡到特約藥局購買，希望藉此讓口罩的分配恢復平衡。日前有網友分享藥局張貼的貼心公告，上面寫著當天發放口罩的花色，民眾不喜歡建議不要排隊以免浪費時間。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己經過藥局時，發現店家的暖心告示，「今天口罩為豹紋款式，不喜歡請勿排隊，避免浪費寶貴時間」，原PO見狀，大讚藥局的貼心舉動，並呼籲大家別為難辛苦的工作人員，將口罩留給真正需要的人。事實上，政府全面徵收工廠製造的醫療口罩，每家工廠的款式花色不一定，但都能過濾8~9成病毒微粒，預防飛沫傳染。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「豹紋耶！我都想去排隊了」、「除了豹紋外還有斑馬及大象口罩，一樣都很可愛」、「豹紋好潮，我都領不到」、「戴上去安全又狂野」、「我不缺都想去排了」、「我阿嬤拿到這一款，她超愛」。

但有人認為，藥局張貼此公告，應該是碰到不少挑選花色的奧客，「我之前遇到有位先生一直跟藥師說他要領藍色口罩，後來是有人跟他說，現在有就很好了，管他什麼花色，他才乖乖離開」、「太多人是身在福中不知福」、「有可以用就不錯了，還挑東挑西，都不想想有人是領不到的」。