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天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵：算便宜了

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天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵「算便宜了」

聯合新聞網 / 綜合報導
德國口罩一片賣2.95歐元，約新台幣100元，到底算不算貴？引起網友熱烈討論。圖擷自<a href=https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1581982198.A.E02.html target=PTT" title="德國口罩一片賣2.95歐元，約新台幣100元，到底算不算貴？引起網友熱烈討論。圖擷自PTT">
德國口罩一片賣2.95歐元，約新台幣100元，到底算不算貴？引起網友熱烈討論。圖擷自PTT

新冠肺炎COVID-19）疫情全球蔓延，民眾瘋搶防疫物資，台灣實施購買口罩實名制並降價，仍一罩難求。有網友曝光德國口罩價格，一片大約要新台幣100元（實約為97.6元），覺得口罩廠有如印鈔機關般一樣有錢。但其他網友點出關鍵，認為德國的口罩售價「才100元算便宜了」。

一名網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，「德國真是個市場自由的地方，透過以價制量，我真的覺得這裡的口罩廠跟印銷機關一樣有錢了…一個口罩一百台幣」。依網友PO圖中可見，口罩外包裝上貼有「€2.95」標籤，實際換算約新台幣97.6元（1：33.07），目前台灣一片售價5元，每人每7天每次可以購買2片。

貼文的售價差異，令其他網友非常有感，紛紛表示「台灣覺得幸福」、「台灣一個5元也在靠北」、「8元暴利、6元很貴、5元買不到」、「台灣很好了啦，你肯早點起床就能排到」、「買台機器去歐洲開工了啊」。

但有其他網友分析，認為「德國收入水平不一樣啊」、「德國最底時薪9歐（約新台幣297.6元），1小時工資可以買3個」、「在德國打工幾小時可以買iphone」，反觀在台灣，「花的是時間成本還不一定買得到」、「花2小時排隊才買到2個口罩，這2小時去打工，最低工資也有158元，等於一個人至少犧牲賺316元機會成本去買到口罩，這樣算起來台灣沒比較便宜」，德國口罩一個售價「才100元算便宜了」。

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