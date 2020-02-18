診所善心被辜負！全新酒精、整盒口罩被偷 護理師氣炸：疫情見人性

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，口罩、酒精等防疫產品供不應求，不只民眾抱怨買不到，第一線醫護人員也傳出「不夠用」的聲音。在各項用品吃緊的情況下，竟有人溜進診所順手牽羊，事件曝光後引起眾怒。

自疫情爆發以來，網路流傳的炫富梗便從鈔票換成口罩，連路邊飛車搶劫搶的也是口罩，由此可知防疫用品目前的珍貴程度，連醫療院所都要省著用。有護理師發文抱怨，她剛把一瓶酒精放到櫃台，打算讓來看病的患者消毒使用，結果轉身上個洗手間就不見了，同時消失的還有專門提供給忘記戴口罩的民眾使用的口罩一盒。

她表示，會放口罩、酒精供民眾使用，是自家院長善心，如果對方老實告知需要酒精，她會直接分裝一些，沒有必要用偷的，「是不知道我們院所也很難買到酒精了嗎」，最後更失望地說「一場疫情看見人性」。

偷竊行為引發眾怒，網友紛紛痛斥並建議護理師報警抓人，「報警了，調監視器」、「調監視器告偷竊，沒必要姑息」、「這個時機人家願意提供還要用偷的人，真的超級自私」。也勸告她，現階段口罩、酒精都算貴重物品，還是別大剌剌地擺在外面，有需要再拿出來給患者噴，或是乾脆綁上繩子。

該護理師之後回應，目前已調閱診所、路口的監視器，且報案交由警方調查，但於酒精，現在也不放櫃台了，省得被偷。