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男子買實名配給口罩驚見超爆花紋 崩潰：戴出去需要勇氣

香港01 / 撰文：卓柏安
有台男網上分享買到豹紋口罩，十分無奈。（Dcard）
有台男網上分享買到豹紋口罩，十分無奈。（Dcard）

新型冠狀病毒擴散全球嚴防，台灣政府介入實施實名配給，市民雖不怕買不到口罩，但也可能出現其他口罩煩惱。有台灣男子分享日前去買口罩，當時未見超長人龍自覺有運，沒料付錢後一看口罩即感崩潰，皆因與想像中的口罩有極大差距，高呼戴出街也需要一定勇氣！

台灣男網民在Dcard討論區分享買口罩煩惱，他稱日前抽空買口罩，做足準備提前致電店家了解開賣時間，又一早到場排隊，幸運的發現人潮沒有想像般多，拿籌、買口罩到得手，前後不過10分鐘。

滿心歡喜的他以為買到的會是一般淨色口罩，沒料店家給他的卻是十分女性化的豹紋口罩，男網民看到後即感一言難盡，冒生命危險也要邊行樓梯邊拍照，立即在網上分享，笑言這樣的口罩他真的駕馭不了，「所以說可以給我勇氣帶口罩嗎？」

原來不少網民在店家買到的口罩，花紋同樣另類。（Dcard）
原來不少網民在店家買到的口罩，花紋同樣另類。（Dcard）

網民看到後都笑爆咀，有人安慰他最少這個豹紋不是粉紅色的，也有人表示沒口罩也只能將就用，「豹紋不錯了啦，我同事還買到一堆Hello Kitty的口罩」。

不少人和他分享自己買到的古古怪怪花紋口罩，有網民教路稱，自己家人就是收到怪口罩感尷尬，故縫製了口罩套，再怪的口罩只要一遮旁人就看不到了，「我就是買到豹紋沒勇氣帶出去，去買了一堆布回來做口罩套，家人每個人都有一個」。樓主其後回覆，看到自己並不孤單，心情也好很多，令網民笑聲一浪接一浪。

同場加映：市民另類防疫法！

【另類防疫法】網傳有人自製全臉式面罩，插喉入樽疑消毒空氣。（FB專頁「黑材料_2_0」圖片）
【另類防疫法】網傳有人自製全臉式面罩，插喉入樽疑消毒空氣。（FB專頁「黑材料_2_0」圖片）

【另類防疫法】網傳有人用安全套按𨋢掣，以減低雙手沾菌的機會。FB專頁「黑材料 2.0」圖片）
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【另類防疫法】網傳有人製作護墊口罩，方便再重用。（微博圖片）
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延伸閱讀：

新冠肺炎│洗手做少一個動作等於白洗？研究發現細菌不減反增84%

新冠肺炎│內地劇3年前神預言新冠肺炎？一句對白引網民熱議

文章授權轉載自《香港01》

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