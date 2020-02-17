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買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

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買不到別慌 健保藥局本週起開賣小瓶裝防疫酒精

中央社 / 台北17日電
圖為台南隆田酒廠目前全力製造300cc小瓶裝75%殺菌酒精，因應疫情需求。 聯合報系資料照片／記者吳淑玲翻攝
圖為台南隆田酒廠目前全力製造300cc小瓶裝75%殺菌酒精，因應疫情需求。 聯合報系資料照片／記者吳淑玲翻攝

新冠肺炎疫情延燒，不只口罩，就連消毒酒精都被搶購一空。藥師公會全聯會今天宣布，本週起全台6000多家健保藥局將販售防疫酒精，每瓶300ml、售價40元，盼人人都有酒精可用。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜接受中央社記者訪問表示，新冠肺炎疫情延燒，國內廠商生產的75%消毒用酒精大多優先供應醫療機構，藥局普遍已缺貨達2至3週，但眼看開學在即，民眾詢問度相當高，希望能趕緊買到酒精替孩子的用品消毒。

為解決民眾需求，行政院指示國營事業台灣菸酒公司和台糖加入生產75%消毒用酒精行列。黃金舜說，酒精不像口罩消耗量這麼大，小小一瓶可用很長一段時間，卻是很必須的防疫用品，經全聯會和食藥署協商，決議配送防疫酒精至全台6000多家健保特約藥局，供民眾購買使用。

黃金舜指出，防疫酒精預計由中華郵政協助配送，這週起陸續配送至全台特約藥局，每間藥局每週平均可拿到72瓶，每瓶300ml、售價新台幣40元，將由社區藥局訂定限購措施，一方面避免民眾囤貨，另一方面也要避免72瓶在到貨當天就搶光，盡可能讓每個民眾都能買到酒精。

此外，根據社區藥局販售口罩經驗，北部地區口罩天天搶購一空，但南部卻賣不完，預期未來酒精可能也會出現類似狀況，因此先賣個幾天後，會進一步掌握各地需求，調整供給量，讓大家都有得用。

黃金舜也建議政府及早規劃紗布、棉花棒後續供貨來源，他強調，以往台灣使用紗布、棉花棒大多仰賴中國，如今中國受疫情影響，產量也大受影響，呼籲未雨綢繆，避免醫療院所陷入缺貨窘境。

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